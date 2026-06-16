SpaceX publiera ses résultats uniquement sur son site web et sur X, sans passer par les agences de presse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

SpaceX SPCX.O publiera ses résultats financiers trimestrielset annuels, ainsi que d'autres informations importantes, uniquement via son site web et son compte sur les réseaux sociaux X, et non par le biais de services de diffusion de dépêches, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

Cette décision marque une rupture avec les pratiques habituelles de communication d'entreprise, qui font généralement appel à des services de diffusion d'actualités tels que Business Wire ou PR Newswire pour toucher un large public d'investisseurs et de médias.

SpaceX a déclaré qu'elle "encourageait les membres de la communauté des investisseurs, les médias et autres à suivre" sa page Relations investisseurs sur son site web et son compte X pour consulter les informations divulguées par ces canaux.

L'action de la société a clôturé en hausse d'environ 19 % lundi. Elle a progressé d'environ 2 % en séance prolongée. Plus tôt dans la journée, la société a déclaré que ses souscripteurs avaient exercé l'option "greenshoe " pour acheter des actions supplémentaires, portant le produit total de son introduction en Bourse à 85,7 milliards de dollars.

Le conglomérat d'Elon Musk, spécialisé dans les fusées, l'IA et l'Internet, avait levé un montant record de 75 milliards de dollars grâce à la vente de 555,56 millions d'actions à 135 dollars chacune, devenant ainsi la plus grande introduction en Bourse de l'histoire avant même que l'option "greenshoe" ne soit exercée.