Ryan Lance, directeur général de ConocoPhillips, quitte ses fonctions alors que le producteur de pétrole affiche son meilleur bénéfice depuis 2022

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur financier, des informations sur l'entreprise et des dernières données boursières)

* O'Brien prendra ses fonctions de directeur général le 1er septembre

* Lance deviendra président exécutif

* Bénéfice ajusté du deuxième trimestre à 3,24 dollars par action, supérieur à l'estimation de LSEG (2,88 dollars)

* L'action ConocoPhillips progresse d'environ 0,8 %

par Arathy Somasekhar et Pooja Menon

ConocoPhillips COP.N a annoncé jeudi que son directeur général, Ryan Lance, prendrait sa retraite après 14 ans de service, et que le directeur financier, Andy O'Brien, lui succéderait le 1er septembre, après que le producteur de pétrole et de gaz a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Ce départ vient clore une période tumultueuse pour ConocoPhillips. La société avait procédé à des suppressions d’effectifs de 20 à 25 % en septembre, après avoir fait appel au cabinet de conseil en gestion Boston Consulting Group pour l’accompagner dans sa restructuration. M. Lance avait alors assumé la responsabilité de ces suppressions d’emplois, expliquant aux employés que la société avait perdu en compétitivité en se concentrant sur le rachat de concurrents plus modestes. ConocoPhillips a conclu deux accords de plusieurs milliards de dollars ces dernières années: le rachat de son concurrent de taille plus modeste Marathon Oil en 2024 pour 22,5 milliards de dollars et l’acquisition de Concho Resources pour 9,7 milliards de dollars en 2021. Elle a également acquis des actifs dans le bassin du Permien auprès du géant pétrolier Shell SHEL.L pour 9,5 milliards de dollars.

Malgré ces défis, la société a annoncé jeudi son bénéfice net le plus élevé depuis 2022, grâce à la bonne tenue des cours du pétrole ces derniers mois, qui a également profité à d’autres géants pétroliers tels qu’ExxonMobil XOM.N et Chevron Corp

CVX.N .

L'action de ConocoPhillips, le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz des États-Unis, a progressé d'environ 0,8 % à 115,83 dollars en début d'après-midi.

"Cela se profilait depuis un certain temps. Ryan a, je pense, fait un excellent travail… Le contexte est volatil, mais les résultats financiers sont bons, l’acquisition de Marathon est en grande partie intégrée et il y a Andy — un dirigeant chevronné", a déclaré Dan Pickering, directeur des investissements chez Pickering Energy Partners.

QUATORZE ANS À LA TÊTE DE L’ENTREPRISE

Lance a pris les rênes de la société en 2012 après que ConocoPhillips s’est séparée de son activité de raffinage, Phillips 66 PSX.N , devenant ainsi une société exclusivement dédiée à l’exploration et à la production. Il travaille au sein de l’entreprise depuis plus de 40 ans. Au cours de son mandat, ConocoPhillips s’est imposée comme l’un des plus grands producteurs indépendants de pétrole et de gaz au monde, avec des activités s’étendant à l’Amérique du Nord, à l’Europe , à la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient .

Lance a également supervisé une série de réorganisations majeures du portefeuille, notamment la cession d’actifs non stratégiques pour plusieurs milliards de dollars à la suite de l’effondrement des cours du pétrole en 2014 et des baisses massives des prix du pétrole en 2020, après que la pandémie de COVID-19 eut anéanti la demande.

L'action de ConocoPhillips a surperformé celles de ses concurrents tout au long de son mandat de directeur général, se classant juste derrière EOG Resources et devant ses rivaux de plus grande envergure, ExxonMobil et Chevron.

O'BRIEN PREND LA SUCCESSION AU POSTE DE directeur général

Lance deviendra président exécutif et O'Brien prendra la tête de la direction générale le 1er septembre, a annoncé la société. Konnie Haynes-Welsh, qui a rejoint ConocoPhillips en 2012 en tant que vice-présidente des finances et contrôleuse de gestion, deviendra vice-présidente senior et directrice financière.

Les grands axes de la stratégie de ConocoPhillips resteront inchangés, a déclaré O'Brien lors d'une conférence téléphonique sur les résultats. Il a ajouté que son action porterait principalement sur un programme de réduction des coûts et sur l'amélioration de la qualité du portefeuille de la société.

"Il ne faut pas confondre cohérence stratégique et complaisance", a déclaré M. O'Brien. "Il ne s'agit pas d'un seul grand changement."

Des collaborateurs actuels et anciens ont décrit M. O’Brien comme un homme intelligent, motivé et rigoureux; l’un d’entre eux a notamment souligné qu’il n’hésitait pas à prendre des décisions difficiles. Il a rejoint l’entreprise en 1997 et a occupé divers postes dans les domaines de la finance, de la planification et de la stratégie, tout en supervisant les activités de la société en Alaska et à l’international, ainsi que les secteurs commercial, du GNL et des fusions-acquisitions.

"Andy (O’Brien) correspond tout à fait au profil d’un dirigeant de grande entreprise: il réfléchit avant de parler, il est mesuré", a déclaré M. Pickering. "Il a assumé et géré de nombreux rôles et responsabilités différents au sein de l’entreprise. Il comprend la nature technique des activités de ConocoPhillips et connaît très bien les actifs."

Parmi les autres changements à la direction, Khoa Dao, actuellement directeur commercial, deviendra vice-président senior chargé du commerce et de la stratégie, selon une note interne de l’entreprise consultée par Reuters.

LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DÉPASSENT LES PRÉVISIONS

ConocoPhillips a enregistré un bénéfice ajusté de 3,24 dollars par action pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations moyennes des analystes qui s’établissaient à 2,88 dollars par action, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d’affaires a progressé de 32,4 % pour atteindre 19,5 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant les estimations de 18,8 milliards de dollars.

La production a toutefois reculé de près de 6 % pour s’établir à 2,25 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), tandis que le prix moyen réalisé par la société s’élevait à 62,33 dollars par baril équivalent pétrole (boe), soit une hausse de 36 % par rapport à l’année précédente. La production du bassin du Permien a atteint un niveau record de plus de 900 000 barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre.

Les producteurs concurrents Occidental Petroleum OXY.N et Diamondback FANG.O , ainsi que les géants pétroliers Chevron

CVX.N et Exxon Mobil, ont tous enregistré des bénéfices à leur plus haut niveau depuis plusieurs années, grâce aux prix élevés du pétrole liés à la guerre en Iran.

L'action ConocoPhillips a progressé de plus de 24 % depuis le début de l'année, une performance globalement similaire à celle de Diamondback, mais inférieure à celle d'Occidental, dont le titre a grimpé d'environ 37,5 %.

Le prix de référence du Brent LCOc1 s’est établi en moyenne à environ 93,58 dollars le baril entre avril et juin, soit une hausse de plus de 32 % par rapport à l’année précédente, sous l’effet des tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui ont suscité des inquiétudes quant à l’approvisionnement mondial en pétrole.

La société prévoit une production au troisième trimestre comprise entre 2,29 millions et 2,32 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd).

Le plan de réduction des coûts de la société progresse plus vite que prévu, a déclaré M. Lance lors de la conférence téléphonique.

La société a récemment conclu un accord en vue d’acquérir une participation de 42 % dans une coentreprise exploitant les gisements pétroliers de Kirkouk, dans le nord de l’Irak, et a signé un accord pour revenir en Syrie. Elle a également lancé un programme d’exploration en Alaska.