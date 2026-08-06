Alphabet prépare une émission obligataire pouvant atteindre 25 milliards de dollars pour financer l'IA

Alphabet prévoit de lever entre 20 et 25 milliards de dollars sur le marché obligataire américain afin de soutenir ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Cette opération intervient alors que l'accélération des dépenses du groupe pèse sur ses flux de trésorerie et alimente les interrogations des investisseurs.

Alphabet souhaite émettre jusqu'à dix tranches d'obligations, pour un montant compris entre 20 et 25 milliards de dollars, avec des maturités pouvant aller de deux à quarante ans, selon Bloomberg. Cette levée de fonds s'inscrit dans une tendance plus large des géants technologiques, qui recourent de plus en plus à l'endettement pour financer leurs infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Entre le début de 2026 et le 7 juillet, Amazon, Alphabet, Meta et Oracle ont ainsi émis environ 194 milliards de dollars d'obligations, soit une hausse de 79% sur un an.

Cette stratégie intervient alors que les dépenses d'investissement des grands groupes technologiques devraient dépasser 730 milliards de dollars cette année. Alphabet a récemment enregistré un flux de trésorerie disponible négatif pour la première fois de son histoire et relevé à deux reprises ses prévisions d'investissement, alimentant les inquiétudes sur le rythme de rentabilisation de ses projets d'IA. En parallèle, le groupe a déjà renforcé son financement cette année via une levée de capitaux de près de 85 milliards de dollars et plusieurs émissions obligataires en devises, dont une obligation à échéance de 100 ans.