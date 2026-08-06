Après 15 ans de dépendance, la Syrie redevient autosuffisante en blé

Le pouvoir de Bachar al-Assad, renversé en décembre 2024, importait notamment du blé de l'allié russe.

La dernière fois que la Syrie avait atteint l'autosuffisance en blé remonte à 2010 ( AFP / DELIL SOULEIMAN )

Pour la première fois en 15 ans, la Syrie a atteint cette année l'autosuffisance en blé, après une ère marquée par la guerre civile qui avait éclaté en 2011 ayant durement frappé le secteur agricole.

Dévastée par cette guerre qui a pris fin en 2024, la Syrie a en outre subi au cours des dernières années des vagues successives de sécheresse, la plus sévère étant survenue en 2025 selon l'ONU, nuisant à la production agricole et poussant les autorités à importer.

"Il ne sera pas nécessaire d'importer cette saison", a annoncé le directeur-adjoint de l'Organisation générale des céréales, Ahmad Qadoun.

La dernière fois que le pays avait atteint l'autosuffisance pour le blé remonte à 2010, a-t-il indiqué.

L'Organisation générale des céréales a annoncé mercredi avoir reçu de la part des agriculteurs des différentes provinces 2,7 millions de tonnes de blé pour la saison courante, dépassant les besoins annuels estimés à 2.55 millions de tonnes, selon l'agence de presse officielle syrienne Sana. Avant 2011, la production atteignait en moyenne 4,1 millions de tonnes par an.

Délicate question du blé en territoire kurde

Après une ère Al-Assad marquée par la dépendance au grenier russe, les nouvelles autorités tentent de diversifier les sources d'approvisionnement et ont déclaré avoir reçu des donations et des cargaisons de blé en provenance de plusieurs pays. L'ancien gouvernement rivalisait en outre avec l'administration autonome kurde pour l'achat des récoltes des agriculteurs de terrains du nord-est du pays qui échappaient à son pouvoir. Mais un accord a été signé en janvier entre les kurdes de Syrie et Damas pour intégrer les institutions kurdes syriennes au sein du pouvoir central.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) avait alerté en juin que plus de 13 millions de Syriens, soit plus de la moitié de la population, étaient confrontés à une "insécurité alimentaire aigüe", appelant à relancer l'agriculture.