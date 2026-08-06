Les recettes fiscales irlandaises ont augmenté de 6 % au cours des sept premiers mois de l'année, grâce à une forte hausse de l'impôt sur le revenu et de la TVA

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Une forte hausse des recettes issues de l'impôt sur le revenu et de la TVA en juillet a porté les recettes fiscales cumulées de l'Irlande depuis le début de l'année à un niveau supérieur de 6 % à celui de la même période l'année dernière, si l'on exclut les recettes exceptionnelles liées au paiement des arriérés d'impôts d'Apple AAPL.O , a indiqué jeudi le ministère des Finances.

Si la forte hausse de l’impôt sur les sociétés, principalement versé par un petit nombre de multinationales américaines, a propulsé les recettes globales de l’Irlande à des niveaux records au cours de chacune des cinq dernières années, le mois de juillet n’est pas une période particulièrement importante pour le paiement de cet impôt.

Le Trésor a perçu 1,3 milliard d’euros d’impôt sur les sociétés en juillet, soit une hausse de 5 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les versements des entreprises affichent une progression similaire depuis le début de l’année, suite aux importantes recettes enregistrées en juin, mois au cours duquel environ un cinquième du total annuel est généralement versé.

Le ministère des Finances a indiqué qu’environ 1,1 milliard d’euros de l’impôt sur les sociétés perçu en juillet concernaient des paiements effectués au titre du nouveau taux de majoration de 15 % applicable aux grandes entreprises, introduit dans le cadre d’une refonte des règles fiscales mondiales applicables aux multinationales.

Les deux autres principales catégories fiscales, l’impôt sur le revenu et la TVA, ont enregistré en juillet une croissance annuelle de 12,7 % et 17,5 % respectivement, ce qui représente l’une des hausses mensuelles les plus importantes dans chaque catégorie en 2026. Le chiffre de la TVA a été gonflé par des effets de calendrier, a précisé le ministère des Finances.

L'impôt sur le revenu affiche désormais une hausse de 7 % depuis le début de l'année 2026, tandis que la TVA a augmenté de près de 10 %.

L'essor des recettes fiscales de l'Irlande a contribué à d'importants excédents budgétaires ces dernières années, tout en finançant dans le même temps de fortes hausses des dépenses consacrées aux services et aux projets d'investissement. Les dépenses publiques avaient augmenté de 7,4 % à la fin du mois de juillet.

Le ministère des Finances avait prévu en avril un excédent des administrations publiques de 9,2 milliards d’euros, soit 2,5 % du revenu national brut modifié, pour cette année.