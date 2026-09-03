ROI-Un bassin de gaz de schiste isolé en Australie apporte une réponse aux craintes liées à la sécurité dans le détroit d'Ormuz : Russell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Clyde Russell

Situé à des centaines de kilomètres de toute forme de civilisation, un gisement de gaz de schiste isolé du nord de l’Australie peut sembler être un bénéficiaire inattendu du conflit avec l’Iran.

Mais la sécurité énergétique redevient une priorité absolue alors que l'Asie est aux prises avec les répercussions de la guerre, et qu’une nouvelle ruée vers les ressources à longue durée de vie se profile.

Le bassin de Beetaloo se trouve à environ 600 kilomètres (373 miles) de Darwin, la capitale du Territoire du Nord, une ville isolée plus proche de la capitale indonésienne Jakarta (2 740 km) que de la grande ville australienne de Sydney, située à quelque 3 940 km.

Beetaloo a franchi cette semaine une étape décisive dans son long processus de développement, avec le premier écoulement de gaz naturel depuis un puits d’évaluation vers un nouveau gazoduc relié à un gazoduc existant en direction de Darwin.

Le débit initial est modeste, à savoir 40 térajoules (37 millions de pieds cubes) par jour, et sera injecté dans le réseau du Territoire du Nord pour la production d’électricité ainsi que pour un usage industriel et domestique.

Mais si les débits de démarrage sont modestes, le potentiel est immense: les entreprises opérant dans la région de Beetaloo indiquent que les réserves de gaz naturel récupérables s’élèvent à au moins 200 mille milliards de pieds cubes (tcf), un gisement comparable à celui du schiste de Marcellus aux États-Unis.

Tout comme le schiste a révolutionné le marché du gaz naturel aux États-Unis et fourni la matière première qui a permis à ce pays de devenir le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (LNG), on espère que le Beetaloo pourra faire de même pour l’Australie.

L’Australie est le troisième exportateur mondial de GNL, avec des expéditions estimées à 77 millions de tonnes métriques en 2025, selon les données compilées par le cabinet d’analyse des matières premières Kpler.

Les gisements de gaz offshore du nord et du nord-ouest de l’Australie alimentent les usines de Darwin et de l’État d’Australie-Occidentale, tandis que trois installations de GNL situées dans l’est de l’État du Queensland s’approvisionnent en gaz de houille terrestre.

Beetaloo serait le premier grand gisement de schiste, et le principal défi consiste à construire les infrastructures nécessaires pour acheminer le gaz depuis le gisement jusqu’à Darwin ou au Queensland.

Une grande partie des discussions lors de la conférence « South East Asia Australia Offshore and Onshore » (SEAAOC) de cette semaine a porté sur la meilleure façon d’acheminer le gaz de Beetaloo vers les marchés.

Le développement initial du bassin est assuré par des opérateurs relativement modestes: Tamboran Resources TBN.N et son partenaire, une filiale de la société texane Formentera Partners, ainsi que Beetaloo Energy BTL.AX .

Cependant, les grands acteurs sont également présents: la société japonaise Inpex 1605.T a acquis une participation dans les gisements de Tamboran pour un montant initial de 208 millions de dollars, tandis que la société australienne Santos

STO.AX a lancé son propre programme de forage dans le Beetaloo.

Inpex exploite l’usine de GNL d’Ichthys à Darwin, d’une capacité de 9,3 millions de tonnes par an, tandis que Santos exploite l’usine de GNL de Darwin, d’une capacité de 3,7 millions de tonnes, ainsi que l’usine de GNL de Gladstone dans le Queensland, d’une capacité de 7,8 millions de tonnes.

Santos a obtenu l’autorisation de construire un deuxième train de GNL sur son site de Darwin et pourrait utiliser le gaz de Beetaloo comme matière première pour celui-ci; si un gazoduc est construit vers le Queensland, ce gaz pourrait également servir à alimenter l’usine de Gladstone.

La clé du développement rapide du projet Beetaloo réside dans la capacité à amener les différents gouvernements fédéraux, d’État et territoriaux à collaborer avec les sociétés gazières et les exploitants de gazoducs afin de déterminer le moyen le moins coûteux et le plus rapide de construire des infrastructures à usage commun.

Les délégués présents au SEAAOOC ont estimé que la crise au Moyen-Orient constituait le signal d’alarme idéal pour que l’Australie renforce sa présence sur le marché du GNL.

L'AVANTAGE DE L'AUSTRALIE

L’Australie bénéficie d’un avantage géographique: sa proximité avec les principaux acheteurs de GNL en Asie, tels que la Chine et le Japon, ainsi que le fait qu’elle ne soit pas exposée aux goulets d’étranglement maritimes comme le détroit d’Ormuz.

Le Qatar, qui va perdre cette année sa place de deuxième exportateur mondial de GNL au profit de l’Australie, a vu ses expéditions s’effondrer dans le contexte du conflit avec l’Iran, qui a débuté le 28 février lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une campagne aérienne contre l’Iran.

Si l’attention s’est principalement portée sur la baisse des volumes de pétrole brut après que l’Iran a tenté de fermer le détroit d’Ormuz, le conflit a également mis le Qatar en difficulté pour expédier son GNL: selon les données de Kpler, le pays n’a effectué aucune expédition via ce passage étroit en août et une seule en juillet.

La perte d’environ 6 millions de tonnes par mois de GNL qatari a resserré le marché de ce combustible surgelé. Selon l’agence de référence des prix des matières premières Argus, le prix au comptant a atteint mercredi 25,80 dollars par million d’unités thermiques britanniques, son plus haut niveau en près de quatre ans, soit une hausse de près de 150 % par rapport aux 10,40 dollars enregistrés la semaine précédant le début de la guerre en Iran.

Si les prix au comptant devraient finir par se stabiliser en cas d’accord de paix au Moyen-Orient, le conflit actuel aura pour conséquence à long terme de remettre en question la sécurité énergétique en Asie.

C’est là que le projet Beetaloo entre en jeu. La demande de gaz naturel en Asie devant augmenter d’environ 30 % au cours des dix prochaines années, la perspective d’une nouvelle source sûre de GNL devient incontournable.

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI) , votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. ROI propose des analyses stimulantes et fondées sur des données, couvrant des sujets allant des taux de swap au soja. Les marchés évoluent plus vite que jamais. ROI peut vous aider à suivre le rythme. Suivez ROI sur LinkedIn et X .

Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters.