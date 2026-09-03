Tesla lance jeudi à Austin son Cybercab, robotaxi sans volant ni pédales

Un prototype du Cybercab, véhicule sans volant ni pédales de Tesla pour service de robotaxi, à Los Angeles le 3 décembre 2024 ( AFP / Frederic J. BROWN )

Le groupe Tesla, spécialiste des véhicules électriques et du stockage énergétique, doit lancer jeudi en fin d'après-midi à Austin (Texas) son Cybercab, véhicule sans pédales ni volant spécialement conçu pour des services de taxi sans chauffeur.

Tesla n'a donné aucune précision sur le programme, se contentant d'une animation numérique postée sur X le 22 août, avec la mention "accès exclusif" pour annoncer ce rendez-vous fixé au 3 septembre.

"Nous célébrons le lancement de notre robotaxi Cybercab avec un événement exclusif à Austin, et vous pourriez être là", indiquait l'annonce, invitant les clients de son service de robotaxis à multiplier les courses pour avoir une chance d'être tiré au sort pour y assister.

Depuis, les différents comptes X du groupe et de dirigeants ont multiplié les allusions avec des émojis de robot et de taxi, les mots "Cybercab, Cybercab, Cybercab" ou des animations.

"Une nuée de Cybercabs", a simplement posté jeudi matin Elon Musk, patron de Tesla, accompagné d'une photo d'une dizaine de Cybercabs.

Puis, vers 14H00 GMT, le chef de l'intelligence artificielle de Tesla, Ashok Elluswamy, qualifiait jeudi de "journée importante pour l'avenir des transports".

Mais des fans de la marque, dont certains faisant partie des heureux invités, ont publié quelques détails sur les réseaux sociaux, affirmant que l'événement allait commencer à 16H45 heure du Texas (21H45 GMT).

Aucune indication en revanche encore jeudi matin sur une éventuelle retransmission sur internet, comme pourtant Tesla en a l'habitude.

Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux pullulent de signalements croissants d'exemplaires dans les rues, stationnés sur des parkings, notamment à Dallas, y voyant les prémices d'un lancement d'ampleur.

Le Cybercab a été dévoilé en octobre 2024 en grande pompe dans un studio de Hollywood. Elon Musk prévoyait alors une production avant 2027.

Cybercab pour deux

Ce véhicule électrique à la carrosserie dorée est dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs. Il a été conçu avant tout pour des services de robotaxi et peut transporter uniquement deux personnes.

Tesla a lancé en juin 2025 son service de robotaxi à Austin, en utilisant ses SUV grand public Model Y équipés du logiciel de conduite autonome car le Cybercab n'était pas prêt.

Ce lancement avait été effectué avec un nombre limité de véhicules et dans un périmètre très restreint d'Austin, auprès d'utilisateurs sélectionnés. La zone géographique a été progressivement élargie et le service ouvert au grand public.

Il opère désormais dans d'autres villes américaines (Orlando, Tampa, Miami, Dallas, Houston, San Francisco).

Itay Michaeli, analyste de TD Securities, s'attend à une mise en service du Cybercab similaire à celle du robotaxi, par étapes.

Un prototype du Cybercab, véhicule sans volant ni pédales de Tesla pour service de robotaxi, à Berlin le 20 novembre 2024 ( AFP / John MACDOUGALL )

"Cela va être un lancement limité", a-t-il déclaré à l'AFP, soulignant que Tesla allait tenir compte des retours des premiers utilisateurs avant d'étendre le service.

D'après FSD Database, qui compile les données de l'agence chargée des véhicules à moteur (DMV) du Texas, Tesla avait enregistré jeudi matin 314 robotaxis, dont 45 Cybercab.

Le Texas dispose d'une réglementation favorable aux véhicules autonomes, qui en fait l'un des terrains d'expérimentation favoris pour de nombreux services de robotaxis déjà opérationnels comme Waymo (Google) et Zoox (Amazon), ou en test comme Motional (Hyundai).

La réglementation fédérale impose néanmoins la présence d'un volant et de pédales pour toute exploitation commerciale, sauf exemption comme celle obtenue par Zoox fin juillet.

Or, selon les informations obtenues par l'AFP, Tesla n'avait déposé aucune demande d'exemption auprès de l'agence fédérale de sécurité routière (NHTSA) à la date de mercredi.

L'agence est en contact avec Tesla et surveille la situation, a indiqué une source proche du dossier.