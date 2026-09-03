Allemagne: Enquête après un incendie criminel près d'une entreprise de la défense

La police allemande enquête sur un incendie criminel commis contre une entreprise spécialisée dans les technologies de défense à Munich

par Friederike Heine

- Les autorités allemandes ont ouvert une ‌enquête après qu'un incendie criminel présumé s'est déclenché aux abords d'une entreprise du secteur de la défense jeudi à ​Munich, quelques jours après deux tentatives de sabotage visant des centrales électriques et une attaque avortée contre l'aéroport de Leipzig attribuée par Berlin à Moscou.

La police a procédé à l'arrestation de deux personnes suspectées d'avoir lancé des ​outils incendiaires et d'avoir provoqué un incendie sur un chantier au siège de l'entreprise Rohde & Schwarz, qui produit des systèmes de radar qui détectent, tracent ​et abattent des drones.

Les suspects, une femme de 28 ⁠ans et un homme de 38 ans, de nationalité bulgare, ont été arrêtés dans une station-service, selon ‌la police du Land de Bavière.

Aucun dommage important ni aucune victime n'étaient à déplorer, selon les autorités.

Rohde & Schwarz a confirmé la présence d'officiers de police et de sapeurs-pompiers près de ​son siège.

Le ministre bulgare de l'Intérieur, ‌Ivan Demerdzhiev, a offert la coopération de son pays mais a refusé de ⁠donner des détails.

L'Allemagne a été visée par une série d'incidents ayant poussé les autorités à revoir la manière dont sont protégées les infrastructures essentielles du pays contre ce que des responsables ont décrit comme une menace accrue émanant ⁠d'attaques hybrides et de ‌cyberattaques.

Berlin a accusé la Russie d'être responsable de la tentative d'attaque au drone contre l'aéroport ⁠de Leipzig/Halle le mois dernier et a ordonné en réponse une série de mesures, dont la fermeture d'un ‌consulat et d'un centre culturel russes dans la capitale Berlin.

Alors que l'enquête se poursuit et que ⁠l'Union européenne (UE) envisage de nouvelles sanctions contre Moscou, la Russie a nié toute ⁠implication jeudi dans l'attaque de ‌l'aéroport allemand, annonçant la fermeture des Goethe-Institut, les centres culturels allemands, en représailles aux mesures allemandes.

"IMPRESSIONNANTE SOLIDARITÉ"

La Pologne, ​le Royaume-Uni et d'autres puissances européennes ont convoqué les émissaires ‌russes présents sur leur sol.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a salué une "démonstration impressionnante de solidarité" à l'occasion d'une rencontre avec ​ses homologues polonais et français, ajoutant : "Je pense que son impact n'est pas passé inaperçu auprès de Moscou non plus."

La police allemande enquêtait cette semaine sur deux tentatives de sabotage sur des centrales électriques dans les ⁠Lands de Brandenburg et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Berlin dit ne pouvoir exclure l'implication d'une puissance étrangère ni d'une menace domestique d'extrême gauche.

Alexander Dobrindt, le ministre allemand de l'Intérieur, a également déclaré que des puissances étrangères pouvaient se servir de groupes extrémistes pour mener des opérations de sabotage.

(Avec la contribution de Ludwig Burger, Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, Aleksandar Vasovic, Cian Muenster, Jacob Gronholt-Pedersen, Alistair Smout et Alex Lefkowitz; rédigé par Friederike Heine et Matthias Williams; version française ​Zhifan Liu, édité par Augustin Turpin)