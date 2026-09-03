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Wall Street ouvre en hausse, Waller se dit enclin à maintenir les taux
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 16:04
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Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse jeudi à la suite des déclarations de Christopher Waller, gouverneur ​de la Fed, se disant enclin à faire preuve de patience en matière de politique monétaire.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 338,87 points, soit 0,64%, à ​53.400,82 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,45% à 7.700,85 points.

Le Nasdaq Composite ​prend 0,45%, soit 118,74 points, à 26.336,57 ⁠points.

Alors que le mois de septembre est historiquement peu favorable aux rendements boursiers, ‌le moral des investisseurs est mis à rude épreuve face au regain d'hostilités entre les États-Unis et l'Iran.

Les probabilités d’une hausse des ​taux ont fortement augmenté ‌au cours de la semaine dernière, les marchés tablant désormais ⁠sur une probabilité de 62% d’une hausse en septembre, selon l’outil CME FedWatch.

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine (Fed), a toutefois déclaré jeudi qu'il était disposé à ⁠maintenir les taux ‌d'intérêt inchangés ce mois-ci si les données confirmaient un ralentissement des ⁠pressions inflationnistes.

En ce qui concerne l'analyse des prochaines données sur l'inflation, "donnons une chance ‌à la désinflation, et attendons, nous pouvons patienter jusqu'à la prochaine ⁠réunion" pour voir comment les données se présentent, a déclaré Christopher ⁠Waller lors d'un ‌événement Reuters NEXT Newsmaker à Washington.

"Il faut tenter le coup pour voir si la ​désinflation se poursuit. Mais je ne prends ‌pas de risque inconsidéré", a-t-il ajouté.

En attendant, les investisseurs se tournent désormais vers le rapport sur l'emploi ​aux États-Unis, prévu vendredi, pour affiner leurs perspectives.

Aux valeurs, Microsoft gagne 2,9% au gré de la publication des chiffres d'affaires trimestriels de sa division de ⁠cloud computing Azure.

Toujours dans la technologie, Snowflake bondit de 22,7% après avoir dépassé les attentes concernant ses résultats trimestriels et relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

À l'inverse, Broadcom perd 4,9% en dépit d'un relèvement de ses prévisions, tout en signalant un risque de pénurie.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

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