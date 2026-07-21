RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 21 juillet

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Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

* Le président américain Donald Trump intensifie sa guerre commerciale contre le Canada, en imposant des droits de douane de 50 % sur toute une série de produits afin de riposter à Ottawa, qui avait pris des mesures de rétorsion contre ses précédents droits de douane.

* La branche de capital-investissement de Brookfield Asset Management Ltd BAM.N verse 1,6 milliard de dollars canadiens (soit 1,14 milliard de dollars) pour acquérir Gregg Distributors LP, une entreprise familiale fournissant des produits industriels à des milliers d'entreprises dans l'Ouest canadien.

* Enbridge Inc ENB.TO a lancé les travaux d’extension de son réseau de gazoducs en Colombie-Britannique, d’un montant de 4 milliards de dollars canadiens, tandis qu’Ottawa vante les retombées économiques du secteur énergétique canadien.

NATIONAL POST

* LXP Industrial Trust LXP.N va être délisté par Brookfield Asset Management et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire de 5,2 milliards de dollars, a annoncé la société d’investissement immobilier industriel.

(1 dollar américain = 1,4066 dollar canadien)