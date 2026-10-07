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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 7 octobre
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 04:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Le site de vente en ligne de mode éphémère Asos

ASOS.L semble avoir été piraté après l’envoi, mardi, d’une alerte mobile provenant de l’application de l’entreprise à ses utilisateurs.

- La Grande-Bretagne pourrait ne plus être “une destination attractive pour les investissements ” si le gouvernement bloque l’exploitation de deux nouveaux grands gisements en mer du Nord, a averti le directeur général du groupe pétrolier et gazier public norvégien Equinor EQNR.OL .

The Guardian

- Le distributeur suédois de meubles à prix abordables Ikea va tester une version en ligne de son service de rachat, dans le cadre duquel l’enseigne propose des bons d’achat en échange de meubles d’occasion dont les clients ne veulent plus.

- Google GOOGL.O a reçu l’ordre de suspendre temporairement les travaux sur deux centres de données en Finlande, après avoir omis de réaliser les études d’impact environnemental requises sur ses chantiers.

The Telegraph

- L’Ofcom a déclaré mardi qu’il évaluait si l’entreprise technologique américaine Meta META.O avait fait preuve d’une diligence raisonnable suffisante avant de lancer une fonctionnalité de messagerie éphémère sur Instagram, dont elle est propriétaire.

- Pékin a exprimé sa “grave préoccupation ” concernant d’éventuels droits de douane britanniques sur les véhicules électriques chinois, alors qu’Andy Burnham envisage d’imposer des taxes.

Sky News

- L’autorité britannique de régulation de l’eau est en train de recruter des conseillers pour superviser les performances de la société South East Water, en difficulté, quelques jours après que celle-ci a cherché à limiter la consommation non essentielle de milliers de clients professionnels.

The Independent

- Les publicités pour des médicaments amaigrissants par voie orale ont été les premières à être interdites par l’Autorité des normes publicitaires pour avoir fait la promotion auprès du grand public de produits non homologués et disponibles uniquement sur ordonnance.

Environnement

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ASOS
450,000 GBX LSE -10,36%
EQUINOR
409,550 NOK LSE Intl +1,05%
Gaz naturel
3,11 USD NYMEX +1,57%
META PLATFORMS
738,8800 USD NASDAQ -0,41%
Pétrole Brent
101,58 USD Ice Europ +0,49%
Pétrole WTI
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