Ukraine : des frappes russes font 28 morts, dont cinq enfants

Des secouristes recherchent des survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel après une frappe aérienne russe à Prylouky, le 7 octobre 2026 dans le nord de l'Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )

De nouvelles frappes russes contre l'Ukraine ont fait au moins 28 morts, dont cinq enfants dans un même immeuble éventré par un missile à Prylouky, dans le nord.

La puissante explosion qui a réduit mercredi vers 06h30 (03h30 GMT) la moitié de ce bâtiment d'habitation en un amas fumant de béton calciné et de métal tordu a été provoquée par un missile.

Elle a de plus brisé de nombreuses fenêtres dans d'autres logements de cette localité de la région de Tchernihiv.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que trois enfants âgés d'à peine 12 mois et un autre de huit ans figuraient parmi les 20 morts dans l'immeuble ainsi touché.

Le corps d'un cinquième a été extrait des décombres dans la soirée, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Des dizaines de personnes ont en outre été blessées, dont, a déploré M. Zelensky, sept enfants.

"70 missiles"

"Nous étions chez nous, en train de dormir", a raconté à l'AFP Olena Sayoun, une masseuse de 40 ans. "Nos fenêtres ont volé en éclats. Dieu merci, nous avons protégé notre enfant avec nos corps. Mon mari a été légèrement blessé au dos, tout comme moi".

Des habitantes s'étreignent en regardant un immeuble résidentiel détruit par une frappe aérienne russe à Prylouky, le 7 octobre 2026 dans le nord de l'Ukraine ( AFP / Genya Savilov )

"Notre enfant a fait une crise de nerfs et a eu très peur. Nous avons immédiatement couru vers la salle de bains et, tandis que tout était mis en pièces dans l'appartement, nous y sommes restés".

Cette attaque, "c'est juste pour briser les gens, la population civile qui dormait paisiblement", a pour sa part réagi Ioulia Chamraï, 31 ans, qui habite non loin de ce bâtiment.

Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de frapper intentionnellement "des villes ordinaires, la vie ordinaire".

"L'utilisation continue de missiles contre l'Ukraine, contre notre peuple, nos enfants, est un choix de terreur absolument délibéré", a-t-il commenté.

Le chef de l'Etat a affirmé que ce bombardement faisait partie d'une attaque "ignoble" menée avec "70 missiles au total, dont beaucoup balistiques", plus difficiles à intercepter, et des drones envoyés sur 12 régions.

Des secouristes transportent le corps d'une victime lors d'une opération de recherche dans les décombres d'un immeuble touché par une frappe russe à Prylouky, le 7 octobre 2026 dans le nord de l'Ukraine ( AFP / Genya Savilov )

L'armée de l'air a déclaré dans la matinée avoir intercepté cinq missiles balistiques, ainsi que 39 missiles de croisière et plus de 100 drones.

Pour M. Zelensky, "l'une des principales cibles" des bombardements était "nos infrastructures énergétiques".

Dans la soirée, des coupures de courant ont d'ailleurs plongé certaines parties de Kiev dans l'obscurité, perturbant la circulation des véhicules et entraînant des ruptures de l'alimentation en eau sur la rive droite (occidentale) dans la capitale.

L'approche de l'hiver fait craindre la répétition du scénario de l'an dernier, lorsque la Russie a bombardé sans relâche les sites énergétiques.

"Réponses justes"

Le président ukrainien, qui réclame à ses alliés davantage de systèmes permettant l'interception de missiles balistiques, a aussi fait état de deux morts à Oleksandrya et de deux à Krementchouk, des villes situées dans le centre de l'Ukraine.

Quatre autres personnes ont été tuées dans la capitale, selon son maire Vitali Klitschko.

Des secouristes transportent le corps d'un enfant extrait des décombres d'un immeuble résidentiel touché par une frappe aérienne russe à Prylouky, le 7 octobre 2026 dans le nord de l'Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )

A Moscou, le ministère de la Défense a affirmé de son côté que l'armée russe avait visé, notamment à Kiev et dans sa région, à Prylouky et à Krementchouk, des usines assemblant et stockant des missiles de croisière, en particulier les Flamingo de fabrication ukrainienne, et des drones de longue portée.

Dans les territoires ukrainiens occupés par Moscou, deux personnes, dont une adolescente, ont péri dans des frappes ukrainiennes dans la région de Kherson - en partie sous contrôle russe - et deux autres dans une attaque de drone dans un village près de la ville de Donetsk, selon les autorités locales.

M. Zelensky a assuré que les "réponses justes" de l'Ukraine aux bombardements russes avaient permis de toucher deux installations pétrolières et un terrain d'entraînement dans les régions de Perm, de Samara et d'Astrakhan, dans la partie occidentale de la Russie.

Les autorités ukrainiennes accusent la Russie de chercher à détruire systématiquement les infrastructures, face à son incapacité à progresser sur le front près de cinq ans après avoir déclenché la guerre.