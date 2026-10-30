RÉSUMÉ 5-Les bénéfices d'Exxon et de Chevron dépassent les prévisions, tandis que les marges de raffinage s'envolent en période de guerre

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* Au troisième trimestre, Exxon réalise davantage de bénéfices dans le secteur du raffinage que dans celui de l'amont

* Les bénéfices en aval de Chevron au troisième trimestre atteignent leur plus haut niveau depuis au moins six ans

* Les deux sociétés utilisent leurs excédents de trésorerie pour rembourser leur dette

* BP dépasse les estimations de bénéfices et s'engage à régler le solde des obligations liées à Deepwater Horizon

(Ajout de détails sur les compagnies pétrolières européennes qui augmentent les rendements pour leurs actionnaires au paragraphe 17)

par Sheila Dang

ExxonMobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont toutes deux dépassé vendredi les prévisions des analystes en matière de bénéfices trimestriels, la flambée des marges de raffinage ayant permis à leurs activités de production de carburants — qui génèrent généralement des bénéfices plus modestes — d’atteindre des résultats rivalisant avec ceux des segments en amont.

Ces résultats viennent couronner un deuxième trimestre exceptionnel d’affilée pour les géants pétroliers, sur fond de forte hausse des prix de l’essence et du diesel liée à la guerre entre les États-Unis et Israël d’une part, et l’Iran d’autre part, ainsi qu’à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui ont perturbé les marchés énergétiques mondiaux.

Les actions des deux sociétés ont progressé de près de 2 % vendredi, suivant la tendance générale de l’indice S&P 500 du secteur de l’énergie, alors même que les principaux indices de Wall Street reculaient.

La fermeture effective du détroit d’Ormuz et les récentes attaques contre des raffineries en Arabie saoudite et en Russie ont paralysé les capacités de production de carburant, faisant grimper en flèche les marges de raffinage, et les bénéfices des géants pétroliers occidentaux ont explosé.

Shell SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA et BP BP.L ont également dépassé cette semaine les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre. BP a atteint un record .

Pour la première fois depuis au moins six ans, Exxon , le plus grand producteur de pétrole américain en termes de capitalisation boursière, tire davantage de bénéfices du raffinage que de l’exploration et du forage. Les bénéfices en aval de Chevron au troisième trimestre ont également atteint leur plus haut niveau sur la même période.

Les marges de production de carburants devraient revenir à des niveaux plus normaux lorsque les conflits prendront fin et que les raffineries endommagées seront réparées, mais cela prendra du temps, ont déclaré des dirigeants des deux sociétés.

« Les marges resteront un peu élevées, peut-être jusqu’à l’année prochaine », a déclaré Mark Nelson, vice-président de Chevron, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

AUGMENTATION DE L'OFFRE DE CARBURANTS

Exxon investit davantage dans ses raffineries, notamment dans son complexe de Baytown au Texas, afin d’augmenter la production de carburants, et s’est appuyée sur son équipe commerciale pour acheminer les approvisionnements là où ils sont nécessaires à l’échelle mondiale, a déclaré Neil Hansen, directeur financier, lors d’une interview.

« Il est important de reconnaître que ces prix élevés des carburants exercent une réelle pression sur les familles et les entreprises », a-t-il déclaré. « La réponse la plus significative… que nous pouvons apporter en tant qu’entreprise consiste à actionner tous les leviers à notre disposition pour augmenter l’offre. »

La production de distillats aux États-Unis augmentera de 100 000 barils par jour grâce à ces investissements dans les raffineries, a indiqué la société, sans préciser de calendrier.

Le directeur général d’Exxon, Darren Woods, a déclaré que l’entreprise cherchait d’autres moyens d’agrandir ses installations de raffinage existantes, tout en les modernisant afin de produire davantage de carburants ou de matières premières chimiques.

Le coût élevé du diesel et de l'essence figure parmi les principales sources de frustration des électeurs à l'approche des élections de mi-mandat américaines de mardi .

Chevron dispose de possibilités d’améliorer l’efficacité de ses raffineries situées dans le golfe du Mexique et pourrait augmenter la capacité de sa raffinerie de Pascagoula, dans le Mississippi, de 7 % d’ici la fin de la décennie, a déclaré la directrice financière Eimear Bonner à Reuters lors d’un entretien.

Exxon a annoncé un bénéfice par action ajusté de 4,23 dollars au troisième trimestre, tandis que Chevron a enregistré un bénéfice par action ajusté de 5,28 dollars.

LES COMPAGNIES PÉTROLIÈRES AMÉRICAINES ET EUROPÉENNES DIVERGENT SUR LA QUESTION DE L'AUGMENTATION DES RENDEMENTS POUR LES ACTIONNAIRES

Les deux géants pétroliers américains utilisent ces liquidités exceptionnelles pour rembourser leur dette et renforcer leur bilan, plutôt que d’augmenter significativement leurs dividendes ou de racheter davantage d’actions.

De son côté, Shell a indiqué que ses bons résultats lui permettraient d’augmenter le montant de ses rachats d’actions au cours des trois prochains mois pour les porter à 5 milliards de dollars, contre 3 milliards au trimestre précédent. TotalEnergies envisagera de verser un dividende supplémentaire l’année prochaine si son flux de trésorerie annuel atteint 43 milliards de dollars, a déclaré jeudi son directeur général, Patrick Pouyanne.

Le producteur de pétrole britannique BP prévoit de consacrer ses bénéfices supplémentaires à la réduction de son endettement, notamment par le remboursement anticipé de la dette de 5 milliards de dollars après impôts liée à la catastrophe de Deepwater Horizon en 2010, qui avait coûté la vie à 11 personnes.

Exxon a réduit sa dette de 8 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, a indiqué Hansen, ajoutant que la société comptait s’en tenir à sa stratégie visant à maintenir et à augmenter son dividende sur le long terme. La société a relevé son dividende du quatrième trimestre de 4 cents par rapport au trimestre précédent.

Chevron a réduit sa dette nette de près de 14 milliards de dollars par rapport à la fin de l’année 2025.

« Nous pensons en termes de décennies, pas de trimestres », a déclaré Bonner. « Nous avons besoin de ce bilan solide (), que les prix soient élevés ou bas. »

Le cours au comptant du Brent, référence du marché, a oscillé entre un plancher de 68 dollars le baril et un plafond de 132 dollars au cours d’un troisième trimestre marqué par la volatilité des marchés, a-t-elle précisé.

Exxon a annoncé qu’elle racheterait pour 20 milliards de dollars d’actions en 2027, soit un montant identique à celui des deux années précédentes.