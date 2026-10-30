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Les États-Unis approuvent la vente de missiles Patriot à l'Ukraine pour un montant de 2,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 20:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute davantage de détails et de contexte tout au long du texte)

Le Département d’État américain a annoncé vendredi avoir approuvé la vente de 500 missiles Patriot PAC-3 à l’Ukraine pour un montant estimé à 2,1 milliards de dollars.

L’Ukraine financera ces missiles grâce à des contributions du Canada, de l’Allemagne et de la Norvège acheminées par le biais du programme américain JUMPSTART, ainsi qu’à des fonds nationaux financés par le prêt de soutien à l’Ukraine accordé par l’Union européenne, a précisé le Département d’État dans un communiqué.

Lockheed Martin LMT.N est le principal contractant de cette vente.

Le président Volodimir Zelensky a déclaré en début de semaine qu' l'Ukraine attendait depuis près d’un mois que les États-Unis valident ces livraisons cruciales de missiles, alors que la Russie intensifiait ses attaques contre les infrastructures énergétiques et civiles.

Le dirigeant ukrainien a appelé à plusieurs reprises les États-Unis, qui fournissent des missiles achetés par les alliés de l’OTAN dans le cadre d’un programme connu sous le nom de PURL, à accélérer les livraisons avant l’hiver.

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