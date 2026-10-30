Un sous-traitant de Dassault, SECAN, repris par un autre, Frégate

( AFP / BERTRAND GUAY )

Un sous-traitant de Dassault Aviation, le groupe Frégate, a été désigné vendredi comme repreneur d'un autre, SECAN, à l'issue d'une procédure de redressement judiciaire, contre l'avis des salariés et syndicats.

Société d'études et de constructions aéronavales (SECAN) est spécialisé dans les échangeurs thermiques, une pièce de mécanique, pour l'aéronautique et la défense. L'entreprise compte 188 salariés et une usine à Gennevilliers (Hauts-de-Seine).

En difficulté depuis 2020, et malgré une restructuration en 2023, SECAN n'a jamais réussi à redresser ses comptes. Elle a accusé en 2025 une perte nette de 6,1 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 26,2 millions d'euros, en baisse de 7% par rapport à l'année précédente.

Frégate, industriel dont l'aéronautique assure plus de la moitié du chiffre d'affaires, a été préféré par le tribunal des activités économiques de Nanterre à Maji Industries, présent dans d'autres secteurs (matériaux composites haute performance, mécano-soudure de précision et peinture industrielle).

Une offre de reprise portée par les salariés, avec un projet de société coopérative et participative (Scop), a été jugée "irrecevable".

L'offre de Frégate était celle que préférait la direction de SECAN et son premier client, Dassault Aviation.

Les salariés se sont en revanche lancés dans une grève, suivie par 90% du personnel selon la CGT, pour dire leur opposition.

"C'était l'offre de reprise la moins-disante socialement, avec le plus de licenciements, une délocalisation de l'usine à terme à un endroit qu'on ne connaît pas dans le Val-d'Oise, et une remise en cause des accords collectifs", a expliqué à l'AFP l'avocate du Comité social et économique, Katia Piantino.

Frégate, dont le siège est à Valence, fournit en métallique de précision des industriels de l'aéronautique (avec sa filiale Frégate Aéro), des transports, de l'énergie et d'autres secteurs. Il compte 12 sites, dont 11 en France et un au Maroc, qui emploient 813 salariés.