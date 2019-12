Pourquoi la voie est désormais très étroite pour la BCE...

La politique monétaire de la BCE semble bien balisée pour 2020. Mais à moyen terme, elle a un vrai dilemme : soit elle laisse les taux bas, et il y a un risque de bulle sur l'immobilier et les actions, soit elle les remonte trop vite et elle met en difficultés les pays trop endettés ! La BCE est-elle coincée ? Le point de vue de Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Ecorama du 24 décembre 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com