Pétrole brut de la mer du Nord : le WTI recule tandis que le Forties et l'Ekofisk sont proposés à la baisse

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Mardi, les cours du brut Forties de la mer du Nord et du brut Ekofisk ont baissé, tandis que trois cargaisons de WTI Midland se sont négociées à la baisse sur la plateforme Platts.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont données sur une base franco à bord (FOB), sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livré sur place.

* Trois cargaisons ont été négociées, selon une source du marché.

* WTI Midland: TotalEnergies a acheté à Exxon Mobil pour la période du 2 au 6 septembre au prix du Brent daté majoré de 2,35 $ le baril CIF Rotterdam.

* WTI Midland: TotalEnergies a acheté à Trafigura pour la période du 13 au 17 septembre au prix du Brent daté majoré de 2,65 dollars le baril CIF Rotterdam.

* WTI Midland: Shell a vendu à Mercuria pour la période du 17 au 21 septembre au prix du Brent daté majoré de 2,45 dollars le baril CIF Rotterdam.

* WTI Midland: Exxon Mobil a proposé, pour la période du 30 août au 3 septembre, au prix du Brent daté majoré de 1,99 dollar CIF Rotterdam.

* La moyenne des trois transactions et de l’offre la plus basse s’élevait au Brent daté majoré de 2,36 dollars, ce qui équivaut à environ le Brent daté majoré de 77 cents FOB, selon les calculs de Reuters.

* TotalEnergies a acheté lundi une cargaison de WTI à BP au prix du Brent daté majoré de 3,10 dollars CIF Rotterdam.

* Forties: CNOOC et Exxon Mobil ont proposé des cargaisons au prix du Brent daté majoré respectivement de 1 $ et 1,74 $.

* Ekofisk: ConocoPhillips a proposé des cargaisons pour les 10-12 septembre au prix du Brent daté majoré de 3,10 $.