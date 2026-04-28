ONEOK revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 après avoir dépassé les attentes trimestrielles grâce à une augmentation des volumes

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L'opérateur américain de gazoducs ONEOK

OKE.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mardi, après avoir annoncé un bénéfice de base au premier trimestre supérieur aux estimations, grâce à une augmentation des volumes dans ses activités liées aux liquides de gaz naturel, au traitement du gaz et aux réseaux de gazoducs.

La société a relevé ses prévisions de résultat net pour 2026 à une fourchette comprise entre 3,21 et 3,79 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 3,19 à 3,71 milliards de dollars.

Elle a également revu à la hausse ses prévisions d'Ebitda ajusté, les portant à une fourchette comprise entre 8,0 et 8,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 7,9 à 8,3 milliards de dollars.

Les opérateurs midstream américains bénéficient de la hausse de la production dans les principaux bassins de schiste, en particulier le bassin permien, ainsi que des prévisions de débits records sur l'ensemble du réseau américain de gaz naturel en 2026, la demande étant alimentée par des exportations de GNL plus importantes et des besoins croissants en électricité des centres de données.

"Les solides performances dans de multiples segments d'activité, soutenues par un environnement de marché favorable, renforcent nos perspectives d'avenir, créent une dynamique tout au long de l'année et justifient la révision à la hausse des prévisions financières pour 2026", a déclaré Pierce Norton, directeur général d'ONEOK.

Pour le trimestre janvier-mars, l'Ebitda ajusté a atteint 1,997 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,95 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Dans le segment des liquides de gaz naturel (LGN), l'Ebitda ajusté trimestriel a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 706 millions de dollars.

La société a fait état d'une augmentation de 15 % des volumes de matières premières de LGN traitées, tandis que les expéditions de produits raffinés ont augmenté de 12 % et que les volumes de traitement de gaz naturel ont progressé de 5 %.

ONEOK transporte du gaz naturel, des liquides de gaz naturel, des produits raffinés et du pétrole brut via son réseau de pipelines de 60 000 miles de long.

La société a diversifié son portefeuille par le biais d'acquisitions au cours des deux dernières années, notamment un réseau de pipelines de LGN sur la côte du golfe du Mexique appartenant à Easton Energy, ainsi que Medallion Midstream et EnLink Midstream.