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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 15:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Shell, Mises à jour: BASF)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 13 h 30 GMT:

** La filiale canadienne de Shell SHEL.L a conclu un accord en vue d'acquérir une participation de 30 % (sans droit d'exploitation) dans le projet Bay du Nord, situé au large de Terre-Neuve-et-Labrador, auprès de la société norvégienne Equinor EQNR.OL .

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** BASF BASFn.DE , sous la pression de ses concurrents chinois, pourrait relever son offre sur Evonik EVKn.DE si des discussions s'engagent avec le fabricant de produits chimiques spécialisés, ont déclaré à Reuters deux sources proches de BASF.

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** Le distributeur d’énergie DCC Energy DCC.L a annoncé qu’il céderait sa division technologique, Nexora, à la société de capital-investissement One Equity Partners pour une valeur d’entreprise totale de 725 millions de dollars, sur une base hors trésorerie et hors dette.

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** Scotchstone Capital LLP a déclaré qu’elle envisageait de faire une offre sur la banque irlandaise Permanent TSB PTSB.I .

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** La société d’investissement PAG, spécialisée dans l’Asie, est en pourparlers exclusifs en vue d’acquérir une participation majoritaire dans la branche de services immobiliers du promoteur immobilier China Evergrande Group, lourdement endetté, ont indiqué deux sources proches de la transaction.

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** Coca-Cola KO.N cherche à se défaire de son acquisition de 5 milliards de dollars de la chaîne de cafés britannique Costa Coffee après l’échec d’un processus de vente plus tôt cette année, a rapporté jeudi Semafor, citant des sources proches du dossier.

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Fusions / Acquisitions

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EVONIK INDUSTR
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Gaz naturel
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3 799,250 GBX LSE +0,50%
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