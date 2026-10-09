Wall Street repart en avant grâce à la tech

Un opérateur à la Bourse de New York le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, profitant d'un regain de confiance envers le secteur technologique après l'émoi de la veille, les investisseurs appréciant aussi la baisse des cours du pétrole.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones s'octroyait 0,27%, l'indice Nasdaq avançait de 0,35% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,28%.

"Le secteur technologique et les titres liés à l'intelligence artificielle (IA) ont connu une petite frayeur hier", rappelle Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Un article du Financial Times a rapporté qu'OpenAI, le créateur de ChatGPT, avait évoqué à des investisseurs un chiffre d'affaires annualisé de 50 milliards de dollars, loin des 70 milliards mentionnés par plusieurs médias en septembre.

Cette publication a creusé les pertes jeudi du Nasdaq, qui rassemble les plus grandes valorisations technologiques, et provoqué un recul des concepteurs de puces électroniques, éléments essentiels au développement de l'IA.

L'estimation du Financial Times a rapidement été contestée par une source proche du dossier citée par la chaîne CNBC, selon laquelle la différence entre les deux montants correspondait aux revenus tirés par OpenAI de ses partenariats.

"Le marché semble disposé à accepter cette explication", relève Patrick O'Hare.

Mais l'épisode prouve une nouvelle fois la fébrilité des investisseurs sur la question de la rentabilité des start-up d'IA comme OpenAI ou Anthropic, qui engloutissent des sommes considérables pour développer leurs modèles.

Ces entreprises ne publient pas d'état financier précis. Cela pourrait être amené à changer, les deux rivaux visant une entrée en Bourse - où les règles de transparence sont plus strictes - en fin d'année ou en 2027.

Wall Street est aussi soutenue vendredi par une modération des prix du pétrole.

Donald Trump a assuré la veille que les États-Unis n'attaqueraient pas l'Iran avant les élections de mi-mandat du 3 novembre, évoquant des "discussions productives" avec Téhéran.

Mais "les inquiétudes persistent face à cette guerre sans fin — rien ne semble vouloir se régler", estime Bob Lang, analyste d'Explosive Options.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait à 5,26% vers 14H00 GMT, contre 5,23% à la clôture la veille.

Au tableau des valeurs, les opérateurs téléphoniques américains piquaient du nez à l'instar de Verizon (-5,50%), AT&T (-6,68%) ou T-Mobile (-8,94%).

SpaceX a révélé jeudi avoir acheté un portefeuille de licences de basse fréquence, une acquisition qui le rapproche du lancement de son propre réseau mobile.

L'entreprise, qui offre déjà un accès à internet à haut débit via son réseau de satellites Starlink, a dit s'adresser à tous les Américains, là où beaucoup d'observateurs attendaient surtout une proposition pour les résidents de zones mal desservies.

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines reculait de 1,79% à 80,67 dollars après avoir partagé des résultats inférieurs aux attentes. La facture de carburant ampute ses marges et a conduit le transporteur à revoir à la baisse ses prévisions.

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