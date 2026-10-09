Wall Street ouvre en hausse, la saison des résultats démarre

La Bourse de New York (NYSE), à New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse vendredi, face à un début de saison des résultats encourageant, tandis ​que les cours pétroliers reculent face à l'apaisement des craintes concernant l'approvisionnement en énergie depuis le Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 67,32 points, soit 0,13%, à ​51.298,96 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,29% à 7.787,71 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,55%, ​soit 149,59 points, à 27.342,93 points.

L'indice de ⁠référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, s'orientent vers des ‌hausses hebdomadaires à la faveur de l’optimisme suscité par une saison des résultats du troisième trimestre portée par l'intelligence artificielle.

La saison des résultats trimestriels ​s'accélère la semaine prochaine, ‌avec en ligne de mire les publications des grandes banques.

"Les banques ⁠sont un excellent indicateur : permettent-elles aux gens d'emprunter et quelle est la situation actuelle ? Cela va également nous fournir des indications sur ce que la Fed pourrait ou non ⁠décider de faire", ‌a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

En parallèle, ⁠les cours du pétrole reculent après que le président américain Donald Trump a ‌déclaré jeudi que les Etats-Unis n'attaqueraient pas l'Iran avant les élections de ⁠mi-mandat du mois prochain, apaisant ainsi les craintes que le conflit ⁠au Moyen-Orient ne perturbe ‌davantage l'approvisionnement énergétique mondial.

Aux valeurs, SpaceX gagne 2,6% après que le fabricant de fusées ​et de satellites a conclu un accord ‌pour acquérir un portefeuille national de fréquences en bande basse, lançant ainsi un défi direct, depuis l’orbite, aux ​géants historiques des télécommunications sans fil aux États-Unis.

Les opérateurs pâtissent de cette annonce, T-Mobile US chutant de 9,2%, AT&T de 7,2% et Verizon de 6,4%.

Delta Air Lines ⁠recule de 3,1% après avoir abaissé d'environ 25% sa prévision de bénéfice annuel.

Apple perd 2,1% après avoir demandé à certains de ses fournisseurs de réduire la production de composants destinés à ses nouveaux modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, a rapporté vendredi Nikkei Asia.

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(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Benoit Van Overstraeten)