"Personne ne mettra en péril notre futur européen" : le Monténégro arrête un blogueur russe militaire influent

Cet État balkanique de 620.000 habitants espère boucler les négociations d'adhésion à l'Union européenne d'ici la fin de l'année et intégrer le bloc en 2028.

Mikhaïl Zvintchouk à Moscou, en Russie, le 28 avril 2023. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Il espérait tourner un film documentaire s'opposant au rapprochement entre le Monténégro et l'Union européenne. Le blogueur militaire russe -influent et proche de l'armée- Mikhaïl Zvintchouk a été arrêté vendredi 9 octobre par les autorités monténégrines, ont annoncé Rybar, la chaîne Telegram et le projet dont il est le fondateur, et le Premier ministre monténégrin.

"Nous pouvons confirmer que le chef du projet, Mikhaïl Zvintchouk, a en effet été détenu au Monténégro avec d'autres citoyens russes", a indiqué la chaîne d'analystes militaires Rybar sur Telegram.

Le journal monténégrin Vijesti a rapporté l'arrestation de Mikhaïl Zvintchouk et de plusieurs associés vendredi matin, citant des sources sécuritaires. Son épouse, Valeria Zvintchouk, et trois autres personnes ont également été arrêtées, selon le journal. Le blogueur et ses associés "se trouvaient tous légalement et officiellement sur le territoire du pays : ils prévoyaient notamment de filmer le monastère de Cetinje", a affirmé Rybar.

Selon les sources citées par Vijesti , ils devaient réaliser un film documentaire critique du rapprochement du Monténégro avec l'UE, qui aurait eu "des conséquences négatives pour le tourisme, la stabilité économique et les intérêts du Monténégro" . Cet État balkanique de 620.000 habitants espère boucler les négociations d'adhésion à l'Union européenne d'ici la fin de l'année et intégrer le bloc en 2028.

"Le Monténégro protège ses intérêts"

Le Premier ministre monténégrin Milojko Spajic a salué une "opération réussie durant laquelle le chef du réseau d'information 'Rybar' a été arrêté". "Nous avons averti que les tentatives d'action hybride et de déstabilisation du Monténégro accompagnent sans relâche notre chemin européen", a-t-il déclaré.

"Le message (...) est clair : les institutions font leur travail, le Monténégro protège ses intérêts et personne ne mettra en péril notre futur européen".

Mikhaïl Zvintchouk est un ex-soldat de 35 ans, décoré pour ses missions en Syrie et en Irak. Plus de 1,3 million d'abonnés suivent les informations de Rybar sur le conflit en Ukraine.

Washington a offert une prime de 10 millions de dollars pour toute information sur Zvintchouk et d'autres employés de Rybar, les accusant de "semer la discorde, susciter des divisions sociales, attiser les dissensions partisanes et raciales et encourager la haine et les violences aux États-Unis".

L'UE l'accuse de son côté de propagande prorusse et d'actions qui "menacent et portent atteinte à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine".

De nombreux blogueurs militaires russes sont devenus très populaires depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, grâce à une plus grande liberté de ton et d'information que les médias traditionnels et les sources officielles.

Rencontré par l' AFP en 2023, Mikhaïl Zvintchouk s'était posé en patriote. "Nous nous sommes levés pour défendre notre patrie dans le domaine de l'information, nous sommes devenus son bouclier", avait-il déclaré.