NOUVEAU RECORD EN VUE POUR LES DIVIDENDES EN EUROPE, SELON ALLIANZ GI PARIS (Reuters) - Les entreprises européennes devraient distribuer environ 359 milliards d'euros de dividendes en 2020, un montant en augmentation de 3,6% par rapport au record de 2019, selon l'étude annuelle réalisée par Allianz Global Investors. Les entreprises européennes sont particulièrement généreuses envers leurs actionnaires, montre l'étude, réalisée sur les composants de l'indice MSCI Europe. Les dividendes sont très recherchés à un moment où 60% des obligations d'Etat de la zone euro ont un rendement nominal négatif, souligne Allianz GI dans un communiqué publié mercredi. En tant qu'alternative aux taux d'intérêt, ils offrent aux investisseurs une source de revenus régulière et un outil de diversification du portefeuille, fait valoir la société de gestion. "Le montant des dividendes qui devraient être distribués en 2020 dépasse le budget fédéral allemand de l'année dernière", déclare dans le communiqué Jörg de Vries-Hippen, directeur des investissements actions Europe pour Allianz GI. "C'est un signal fort de la robustesse de l'économie en Europe." Les dividendes ont contribué en moyenne à hauteur de 38% au rendement total des actions européennes depuis 1974, selon l'étude. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées ALLIANZ XETRA +0.12%