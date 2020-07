La communauté réduite aux acquêts: l'absence de contrat de mariage

Le contrat de mariage peut être nécessaire

Il est recommandé aux chefs d'entreprise et aux professions libérales d'établir un contrat de mariage afin de distinguer les biens de leur entreprise et leurs biens personnels. Le but est de protéger le conjoint survivant en cas de décès (dettes sur l'activité professionnelle). Et de simplifier les démarches en cas de divorce.