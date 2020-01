Macron dit s'être ému des conditions de détention de Ghosn au Japon

PARIS, 15 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a dit mercredi avoir indiqué à plusieurs reprises au Premier ministre japonais Shinzo Abe que les conditions de détention et d'interrogation de Carlos Ghosn ne lui paraissaient pas satisfaisantes. "Je souhaite que tous les citoyens français soient bien traités par les justices qu'ils ont à connaître. A cet égard, je m'étais exprimé à plusieurs reprises auprès du Premier ministre Abe pour lui dire que les conditions de détention et d'interrogation de Carlos Ghosn ne me paraissaient pas satisfaisantes", a déclaré le président de la République en marge de ses voeux à la presse. L'ancien patron de Renault RENA.PA et de Nissan 7201.T s'est spectaculairement soustrait à son assignation à résidence au Japon pour se réfugier au Liban dans les tout derniers jours de l'année dernière. Il affirme avoir été victime d'un complot associant des cadres dirigeants de Nissan et les procureurs de Tokyo pour se débarrasser de lui. (Michel Rose, édité par Jean-Michel Bélot et Jean-Stéphane Brosse)