Donner un bien et en conserver l'usufruit

Cas pratique

Une personne âgée de 65 ans réalise une donation avec réserve d'usufruit pour transmettre à son enfant un appartement d'une valeur de 200.000€. La valeur de la nue-propriété est dès lors de 50%, soit 100.000€. Or, l'abattement pour une donation entre parent et enfant étant de 100.000€, il n'y a aucun droit à payer. À 85 ans et pour un appartement équivalent, la valeur de la nue-propriété est de 70%, soit 140.000€. Dans ce cas et après abattement, 40.000€ seront soumis à taxation au titre des droits de donation.