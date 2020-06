Les conditions à remplir pour une retraite anticipée

crédit photo : Roman Samborskyi/Shutterstock / Roman Samborskyi

Bien que l'âge légal de départ à la retraite soit fixé à 62 ans pour les personnes nées à partir de 1955, les salariés du privé peuvent anticiper leur départ. En effet, en cas de carrière longue, de handicap ou d'activité professionnelle pénible, certains mécanismes permettent de partir à la retraite plus tôt que prévu, sans subir de décote sur la future pension.

La retraite anticipée pour carrière longue

Si vous avez commencé à travailler jeune, vous pouvez peut-être partir à la retraite avant l'âge légal. Pour cela, vous devez respecter les conditions suivantes:

Avoir commencé à travailler avant 16 ans, 17 ans ou 20 ans.

Disposer du nombre de trimestres de cotisations vieillesse requis dans votre génération pour ne pas subir de décote.

Si vous avez cotisé au moins cinq trimestres avant votre 16ème ou 17ème anniversaire, vous pouvez partir avant 60 ans. L'âge exact de départ dépend de votre date de naissance. Si vous avez cotisé au moins cinq trimestre avant votre 20ème anniversaire, vous pouvez partir à 60 ans.

Les trimestres non issus de cotisations peuvent être pris en compte. Il s'agit de ceux obtenus durant les périodes de:

Service national (dans la limite de quatre).

De maternité indemnisée.

De chômage indemnisé (dans la limite de quatre).

De maladie ou d'accident du travail (dans la limite de quatre).

De perception d'une pension d'invalidité (dans la limite de deux).

D'expatriation (en cas d'accord de Sécurité Sociale entre le pays étranger et la France).

A savoir Le départ pour carrière longue existe dans tous les régimes de base. En revanche, les règles peuvent différer selon les caisses de retraite complémentaire.

La retraite anticipée en raison d'un handicap

En cas de handicap, vous pouvez anticiper votre départ à la retraite avec une pension à taux plein si:

Vous avez un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % prononcé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), ou vous avez obtenu la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) avant 2016.

Vous justifiez d'une durée minimale d'affiliation à l'assurance vieillesse et d'un nombre minimal de trimestres cotisés (voir tableau).

Année de naissance Age minimum de départ à la retraite Durée minimale d'affiliation Durée minimale de cotisation 1958, 1959 et 1960 55 127 107 56 117 97 97 57 107 87 87 58 97 77 77 59, 60 ou 61 87 67 67 1961, 1962 et 1963 55 128 108 56 118 98 98 57 108 88 88 58 98 78 78 59, 60 et 61 88 68 66 1964, 1965 et 1966 55 129 109 56 119 99 99 57 109 89 89 58 99 79 79 59, 60 et 61 89 69 69

A noter Si vous ne disposez pas d'une reconnaissance administrative de votre handicap pour certaines périodes, vous pouvez demander leur validation au moment de votre départ à la retraite si vous justifiez d'une incapacité permanente d'au moins 80 %. Dans ce cas, la durée des périodes susceptibles d'être validées est limitée à 30 % de la durée totale d'assurance requise.

La retraite anticipée pour carrière pénible

Le Compte Professionnel de Prévention permet aux salariés exposés à certains facteurs de pénibilité d'accumuler des points. L'employeur doit les déclarer auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Chaque tranche de 10 points permet d'acquérir un trimestre. Si vous êtes concerné, vous pouvez partir à la retraite à taux plein dès 60 ans.

A noter Les facteurs de pénibilité sont les contraintes physiques marquées, un environnement de travail agressif et les contraintes liées au rythme de travail (travail de nuit, par exemple).

De même, si vous souffrez d'une incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, vous pouvez également prétendre à un départ à 60 ans sans décote. Le taux d'incapacité doit être compris entre 10 % et 20 %, sachant qu'au moins 10 % doivent résulter d'un même accident ou d'une même maladie.

Les démarches à accomplir

Pour bénéficier d'une retraite anticipée, vous devez demander à votre Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) ou au point d'accueil retraite le plus proche une reconstitution de votre carrière. Si vous remplissez les conditions requises, vous devez demander à votre Carsat une étude préalable et, en cas de résultat positif, une attestation de situation. Enfin, vous devez déposer votre demande de retraite anticipée, accompagnée de l'attestation, auprès de votre caisse de retraite.

Pour chaque dispositif de retraite anticipée existant (carrière longue, handicap ou carrière pénible), l'âge de départ diffère. Dans tous les cas, l'acquisition (réelle ou grâce au dispositif) des trimestres requis permet d'obtenir une pension à taux plein.