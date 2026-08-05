Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Fresenius, Glencore, Next, Hiscox, Beazley, Tullow Oil)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* NOVO NORDISK NOVOb.CO a relevé mardi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'année, mais a déçu les investisseurs sur les ventes de sa nouvelle pilule Wegovy et sur un revers enregistré lors d'un essai clinique de son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, CagriSema.

Par ailleurs, le directeur général du groupe, Mike Doustdar, doit faire face ce mercredi aux investisseurs et aux analystes, sommé de rétablir la confiance dans les perspectives de croissance à long terme du fabricant de médicaments. L'action Novo Nordisk est attendue en repli de 6,6%.

* HEINEKEN HEIN.AS a publié mercredi un bénéfice d'exploitation au titre du premier semestre supérieur aux attentes, après avoir supprimé environ 3.000 emplois, la moitié des suppressions de postes prévues sur deux ans dans le cadre d'un plan de restructuration.

* AHOLD DELHAIZE AD.AS - La chaîne de supermarchés a publié mercredi un bénéfice d'exploitation au titre du deuxième trimestre supérieur aux attentes du marché, grâce à une solide gestion des coûts et à une part de marché plus importante sur ses principaux marchés.

* INFINEON IFXGn.DE - Le chiffre d'affaires en Allemagne du fabricant allemand de semi-conducteurs a progressé au troisième trimestre grâce à une forte demande pour les centres de données dédiés à l'IA. Concernant ses perspectives, Infineon prévoit une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre d'environ 13%, à environ 4,7 milliards d'euros, et des ventes annuelles d'environ 16,3 milliards d'euros pour l'exercice 2026. L'action est attendue en repli de 3,3% à l'ouverture.

* SIEMENS ENERGY ENR1n.DE a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires, de marges et de commandes à un niveau record au titre du troisième trimestre, portés par l'expansion des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis et des centrales électriques au Moyen-Orient, qui ont stimulé la demande pour ses turbines à gaz.

L'action progresse de 3% avant la cloche.

* DHL DHLn.DE - Le groupe logistique allemand a augmenté son programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros, ses résultats du deuxième trimestre ayant dépassé mercredi les attentes du marché.

* FRESENIUS FREG.DE progresse de 3,5% en avant-Bourse, le groupe pharmaceutique allemand ayant relevé sa prévision de croissance du bénéfice par action pour cette année et publié un résultat avant intérêts, impôts et effets spéciaux (Ebitda) supérieur aux attentes.

* SCHAEFFLER SHA0n.DE prévoit d'étendre son programme de retraite partielle en Allemagne afin de réduire les coûts sur ses sites nationaux, a déclaré mercredi le fournisseur automobile et industriel, après avoir fait état d'un bénéfice d'exploitation au titre du deuxième trimestre conforme aux attentes.

* SANDOZ SDZ.S - Le fabricant suisse de médicaments génériques a fait état mercredi d'une hausse de 9% de ses ventes nettes au deuxième trimestre, légèrement supérieure aux attentes des analystes, alors que sa division de biosimilaires a profité de l'expiration de brevets sur des médicaments de référence.

* GLENCORE GLEN.L a fait état mercredi d'une hausse de 86% de son bénéfice au premier semestre, grâce à de solides profits tirés de son activité de négoce de matières premières, alors que le conflit au Moyen-Orient a alimenté la volatilité des marchés. Le groupe a déclaré viser une cotation secondaire en Australie.

* NEXT NXT.L - Le distributeur britannique de vêtements a relevé mercredi sa prévision de bénéfice annuel pour la troisième fois depuis le début de l'année, après avoir fait état d'une hausse de 9,2% de ses ventes au deuxième trimestre, un résultat supérieur aux attentes.

* HISCOX HSX.L - L'assureur britannique a relevé mercredi la prévision de croissance annuelle de son activité aux particuliers à 9% après avoir annoncé une hausse de 10,1% des primes souscrites au premier semestre, grâce à l'élargissement de son offre de détail qui a compensé les pertes liées au Moyen-Orient.

* BEAZLEY BEZG.L - L'assureur britannique spécialisé a annoncé mercredi une baisse de 53% de son bénéfice avant impôt au titre du premier semestre, en raison d'une augmentation des sinistres et de conditions de marché plus difficiles.

* TULLOW OIL TLW.L - La société pétrolière ouest-africaine a relevé mercredi sa prévision de production annuelle pour la porter dans la partie haute de sa fourchette initiale. La prévision de flux de trésorerie disponible a également été revue à la hausse, grâce aux solides performances des gisements au Ghana et à des prix du pétrole supérieurs aux attentes.

* MAUREL & PROM MAUP.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue d'acquérir les activités de Gran Tierra Energy GTE.TO en Colombie et en Équateur pour une valeur totale de 1,33 milliard de dollars (1,15 milliard d'euros).

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(Rédigé par Coralie Lamarque et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)