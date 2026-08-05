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M&P rachète les actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur pour $1,33 mld
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 08:56
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PHOTO D'ARCHIVE : Illustration représentant un treuil de pompage et des barils imprimés en 3D, devant un graphique boursier en hausse

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Maurel & ‌Prom (M&P) a annoncé mercredi la signature ​d'un accord définitif de cession et d'acquisition avec une filiale de Gran ​Tierra Energy, en vue de racheter au ​groupe pétrolier et gazier ⁠canadien ses actifs en Colombie ‌et en Équateur, pour une valeur totale de 1,33 milliard ​de dollars (1,15 ‌milliard d'euros).

Cette acquisition permettra à ⁠l'opérateur français de créer une plateforme de premier plan en Amérique ⁠latine, selon ‌un communiqué, avec une production ⁠moyenne de 29.026 barils de ‌pétrole par jour (bpj) au premier ⁠semestre.

"Nous voyons un potentiel clair ⁠pour porter ‌la production nette du portefeuille acquis ​à environ ‌40.000 bpj à l'horizon 2029-2030", selon le directeur général ​Olivier de Langavant, cité dans le communiqué.

La date d'effet ⁠économique est fixée au 31 mars 2026, pour une finalisation attendue "aux alentours du 31 décembre 2026", précise Maurel & Prom.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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