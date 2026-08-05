France-La production industrielle rebondit moins que prévu en juin

Le président français Emmanuel Macron visite l'usine de pneus Goodyear à Amiens
La production industrielle de la France a rebondi moins que prévu à +0,1% en juin, montrent les données publiées mercredi par l'Insee.
Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre en juin.
"La production baisse dans toutes les grandes branches de l’industrie manufacturière", explique l'Insee dans un communiqué.
L'épisode caniculaire a notamment pesé sur la cokéfaction et le raffinage (-12,0% après -11,7%), du fait de l'arrêt d'une raffinerie pour maintenance et de baisses de production, tandis que la production a accéléré dans les industries extractives, énergie, eau (+3,8% après +2,9%), précise l'Insee.
En mai, la production industrielle a baissé de 0,1% (non révisé), selon les données.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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