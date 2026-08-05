France-La production industrielle rebondit moins que prévu en juin

Le président français Emmanuel Macron visite l'usine de pneus Goodyear à Amiens

La ‌production industrielle de la ​France a rebondi moins que prévu à +0,1% en juin, montrent ​les données publiées mercredi par l'Insee.

Les ​analystes interrogés par ⁠Reuters tablaient en moyenne ‌sur une hausse de 0,3% d'un mois sur ​l'autre ‌en juin.

"La production baisse dans ⁠toutes les grandes branches de l’industrie manufacturière", explique l'Insee ⁠dans un ‌communiqué.

L'épisode caniculaire a notamment ⁠pesé sur la ‌cokéfaction et le raffinage (-12,0% ⁠après -11,7%), du fait de l'arrêt ⁠d'une ‌raffinerie pour maintenance et de ​baisses de ‌production, tandis que la production a accéléré ​dans les industries extractives, énergie, eau (+3,8% après +2,9%), ⁠précise l'Insee.

En mai, la production industrielle a baissé de 0,1% (non révisé), selon les données.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)