Nouvelle hausse en vue en Europe avec les résultats

Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues de nouveau en hausse mercredi dans un contexte d'appétit pour le ‌risque alimenté par de solides résultats de sociétés, notamment dans le secteur technologique, qui ont propulsé Wall Street vers des niveaux records, tandis que la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz a fait baisser les cours du pétrole.

D'après les premières ​indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,33% à l'ouverture et inscrire un nouveau sommet sans précédent. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,60% et toucher lui aussi un record. Le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,28%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,31% et le Stoxx 600 en hausse de 0,36%.

Le rallye du secteur technologique, porté notamment par Amazon et Microsoft à la suite de leurs résultats trimestriels, pourrait se poursuivre ce mercredi malgré ​un accueil mitigé réservé à AMD (-8,8% après la clôture) et SpaceX (-7,5% après la clôture) dans les transactions hors séance.

SpaceX, groupe spécialisé dans l'IA et les satellites suscite des craintes quant à ses dépenses d'investissement, ce qui relègue au second plan ses solides performances opérationnelles. Pour AMD, même si ses résultats sont ressortis ​supérieurs aux prévisions des analystes, ils n'ont pas répondu aux attentes extrêmement élevées des investisseurs.

Le marché est toutefois coutumier de ⁠ces préoccupations, notamment sur les valeurs du secteur de l'IA, compte tenu du coût considérable de la puissance de calcul, alors que les coûts d'emprunt pour ce secteur ne cessent d'augmenter.

La saison des publications d'entreprisses ‌poursuit avec ce mercredi Siemens Energy, Heineken, Kraft Heinz, Walt Disney ou encore Uber après d'autres grands noms dans l'automobile, la santé, la banque et l'industrie et les nouvelles technologies.

Côté statistiques, pour la séance du jour, les investisseurs surveilleront les indicateurs définitifs des entreprises de services en Europe pour le mois de juillet. En zone euro, l'indice PMI des services avait progressé à ​51,6 le mois dernier en lecture préliminaire, tandis qu'en Grande-Bretagne, il avait accéléré à 51,8. ‌Si cette tendance se confirme, cela serait de bon augure pour la croissance économique sur le Vieux continent. Mais il ne faudrait pas que celle-ci s'accompagne d'une ⁠résurgence de l'inflation au risque d'inciter la Banque centrale européenne (BCE) à poursuivre le relèvement de ses taux directeurs, avec une possible une nouvelle hausse des coûts d'emprunt en septembre.

Hormis les PMI, les marchés attendent vendredi outre-Atlantique le rapport mensuel officiel sur l'emploi qui donnera aperçu de la situation de l'économie américaine alors que Réserve fédérale américaine (Fed) a opté la semaine dernière pour le statu quo sur ses taux.

Sur le plan géopolitique au Moyen-Orient, le Qatar a fait état de progrès ⁠en vue de pourparlers entre Washington et Téhéran, ‌ce qui soutient le moral des investisseurs.

A WALL STREET

Le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé mardi à des niveaux records, portés par les derniers résultats publiés par des entreprises ⁠liées à l'IA, tandis que les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor ont reculé dans l'espoir d'un accord mettant fin à la guerre en Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 1,71%, ou 907,47 points, à 54.085,88 points. Le ‌Standard & Poor's 500, plus large, a pris 136,02 points, soit 1,79%, à 7.736,52 points. Le Nasdaq Composite a bondi de son côté de 671,10 points, soit 2,59%, à 26.584,993 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, ⁠l'indice Nikkei avançait de plus de 3%, soutenu par la hausse des valeurs liées à l'IA et aux perspectives favorables des entreprises. Le Topix, plus large, ⁠progressait de 1,52%.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest ‌et le fabricant d'équipements pour puces Tokyo Electron prenaient respectivement 8,84% et 3,77%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 2,3%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 1,35% et le CSI 300 progresse de 1,26%, ​les indices étant tirés par les fabricants de semi-conducteurs après que Reuters a rapporté que Samsung Electronics et SK Hynix étudient le ‌recours à des équipements de fabrication de puces de la société chinoise Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) pour leurs usines chinoises.

L'indice Hang Seng à Hong Kong, en hausse de 0,26%, a touché en séance un pic d'une semaine.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le yen se stabilise autour de ​157 pour un dollar après l'intervention récente de Tokyo et Washington pour soutenir la monnaie japonaise.

Le dollar est pratiquement inchangé (-0,01%) face à un panier de devises de référence, peinant à trouver une direction après avoir atteint un plus bas de six semaines lundi.

L'euro grignote 0,05%, à 1,1536 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3452 dollar (+0,04%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 2,8 points de base, à 4,5985%, après un recul ⁠de près de six points la veille.

Le rendement du Bund allemand de même échéance cède environ 2,5 points de base, à 3,0924%, après une baisse de 1,2 point la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier accentue sa baisse mercredi, prolongeant les fortes chutes enregistrées lors des deux séances précédentes, alors que les investisseurs cherchent à déterminer si les initiatives visant à mettre fin à la guerre en Iran et à rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz portent leurs fruits.

Le Brent reflue de 0,45% à 79 dollars le baril. Il a dégringolé de plus de 12% depuis le début de la semaine. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,74% à 75,21 dollars et est en baisse de plus de 11% depuis le début de la semaine.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Production industrielle juin +0,3% -0,1%

FR 06h50 Indice PMI des services juillet +49,8 +49,8*

(final)

Indice PMI composite (final) +49,6 +49,6*

DE 06h55 Indice PMI des services juillet +49,6 +49,6*

(final)

Indice PMI composite (final) +51,2 +51,2*

EZ 08h00 Indice PMI des services juillet +51,6 +51,6*

(final)

Indice PMI composite (final) +51,9 +51,9*

GB 08h30 Indice PMI des services juillet +51,8 +51,8*

(final)

Indice PMI composite (final) +52,1 +52,1*

EZ 09h00 Prix à la production juin

- sur un ​mois -0,3% +0,2%

- sur un an +4,6% +5,9%

*estimation préliminaire

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)