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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 06:33

Ajouter Boursorama à vos sources

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* COFACE COFA.PA a fait état lundi soir d'une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, porté notamment par la croissance des activités hors assurance, mais a publié une baisse du résultat opérationnel courant.

* ALSTOM ALSO.PA - JP Morgan a abaissé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "surpondérer".

* BIOMÉRIEUX BIOX.PA et RUBIS RUBF.PA doivent publier leurs résultats avant l'ouverture.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL5N46G1RH

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALSTOM
11,685 EUR Euronext Paris -26,09%
BIOMERIEUX
90,400 EUR Euronext Paris -0,11%
COFACE
15,730 EUR Euronext Paris +0,83%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX -3,25%
Pétrole Brent
105,80 USD Ice Europ +1,42%
Pétrole WTI
97,48 USD Ice Europ +1,24%
RUBIS
34,860 EUR Euronext Paris -1,02%
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Pétrole Brent
105,78 +1,40%
2CRSI
13,57 -38,09%
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ALSTOM
11,685 -26,09%
CAC 40
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