information fournie par Reuters • 03/11/2026 à 06:33

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* COFACE COFA.PA a fait état lundi soir d'une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, porté notamment par la croissance des activités hors assurance, mais a publié une baisse du résultat opérationnel courant.

* ALSTOM ALSO.PA - JP Morgan a abaissé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "surpondérer".

* BIOMÉRIEUX BIOX.PA et RUBIS RUBF.PA doivent publier leurs résultats avant l'ouverture.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL5N46G1RH

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)