SNCF: les syndicats demandent un rattrapage de l'inflation sur les salaires 2026

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Les syndicats de cheminots se rassembleront mardi devant le siège de la SNCF à Saint-Denis pour appuyer une demande de rattrapage de l'inflation sur les salaires 2026, durant une réunion sur le sujet avec la direction, ont indiqué des sources concordantes à l'AFP.

"Nous avons une réunion en fin de matinée au siège de la SNCF pour demander un rattrapage de l'inflation, largement dépassée par rapport à ce qui avait été anticipé en début d'année" a indiqué à l'AFP Fabrice Charrière, secrétaire général d'Unsa Ferroviaire, le deuxième syndicat de la SNCF.

L'accord "prévoyait une augmentation générale annuelle de 0,5% des salaires, payable en deux fois, sur la base d'une inflation de 1,3% estimée à l'époque des négociations annuelles obligatoires sur les salaires (NAO)" a rappelé M. Charrière.

Or, l'inflation est avérée à +3,4% sur les 12 derniers mois en octobre selon l'Insee, et prévue à +2,3% sur l'année par la Banque de France, relève l'Unsa dans un communiqué. Le syndicat demande une augmentation générale de 2,6% avec effet rétroactif au 1er juillet.

L'UNSA ferroviaire et la CFDT sont les deux seuls syndicats à avoir signé l'accord 2026 NAO de la SNCF. CGT et Sud ne l'ont pas signé.

L'accord n'a pu formellement entrer en vigueur, UNSA et CFDT représentant moins de 50% de l'ensemble des salariés. La direction l'a quand même appliqué de manière unilatérale.

Il prévoyait notamment une clause de revoyure si l'inflation dérivait significativement par rapport aux prévisions.

Côté direction, on confirme la tenue d'une réunion mardi, qui est un "point d'étape", indique-t-on, en soulignant que les réunions NAO concernant les salaires en 2027 "auront lieu en janvier".

Les quatre principaux syndicats de la SNCF, CGT, Unsa Ferroviaire, Sud rail et CFDT s'associent par ailleurs au mot d'ordre de grève lancé dans tout le pays jeudi par les confédérations au plan national pour les salaires et l'emploi.

Pour cette journée, les quatre syndicats du ferroviaire demandent "l'ouverture de réelles négociations salariales" sur "les conditions de vie et de travail", et sur "le maintien de l'unité sociale du groupe".