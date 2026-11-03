Moyen-Orient : Lufthansa prévoit une hausse de 2 milliards d'euros de ses coûts en carburant en 2026

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le géant allemand du transport aérien Lufthansa a dit mardi anticiper pour l'année 2026 un fort alourdissement de sa facture en kérosène en raison du conflit au Moyen-Orient, l'amenant à resserrer ses prévisions annuelles, malgré une hausse de 30% de son bénéfice net au troisième trimestre.

"En raison d’une situation géopolitique inchangée, notre facture de carburant prévue pour l’ensemble de l’année s’élève désormais à 9,3 milliards d’euros", soit 2 milliards de plus qu'en 2025, a indiqué dans un communiqué le directeur financier de Lufthansa, Till Streichert.

Cette estimation a été rehaussée de 600 millions par rapport à celle effectuée au trimestre précédent, a précisé le groupe.

Compte tenu de ces coûts, le groupe, dont la marque principale est Lufthansa mais qui possède de nombreuses autres compagnies comme Swiss, Austrian Airlines ou Eurowings, table désormais sur un résultat opérationnel (EBIT) compris entre 1,7 et 2 milliards d'euros en 2026, contre une fourchette de 1,7 à 2,2 milliards précédemment.

"La position exacte de cette fourchette dépendra non seulement des coûts du carburant et de la demande, mais aussi et surtout des résultats de Lufthansa Cargo (sa filiale de fret, ndlr) au quatrième trimestre", a expliqué M. Streichert.

De juillet à septembre, le groupe de Francfort est toutefois parvenu à absorber une hausse de plus d'un demi-milliard d'euros de sa facture énergétique grâce à une forte demande de vols et à la maîtrise de ses autres coûts.

La demande a notamment été soutenue par les billets haut de gamme et les liaisons vers l'Asie et l'Amérique du Nord", selon Lufthansa.

Le groupe a enregistré sur la période un chiffre d'affaires record de 12,2 milliards d'euros, en hausse de 9%, tandis que son bénéfice net a progressé de 30% à 1,26 milliard d'euros.

Cette hausse reflète les bonnes performances opérationnelles de l'entreprise, mais aussi des effets de valorisation positifs et l'absence d'un impact fiscal défavorable qui avait pesé sur la période comparable de l'an dernier.