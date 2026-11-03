 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moyen-Orient : Lufthansa prévoit une hausse de 2 milliards d'euros de ses coûts en carburant en 2026
information fournie par Boursorama avec AFP 03/11/2026 à 08:11

Ajouter Boursorama à vos sources

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le géant allemand du transport aérien Lufthansa a dit mardi anticiper pour l'année 2026 un fort alourdissement de sa facture en kérosène en raison du conflit au Moyen-Orient, l'amenant à resserrer ses prévisions annuelles, malgré une hausse de 30% de son bénéfice net au troisième trimestre.

"En raison d’une situation géopolitique inchangée, notre facture de carburant prévue pour l’ensemble de l’année s’élève désormais à 9,3 milliards d’euros", soit 2 milliards de plus qu'en 2025, a indiqué dans un communiqué le directeur financier de Lufthansa, Till Streichert.

Cette estimation a été rehaussée de 600 millions par rapport à celle effectuée au trimestre précédent, a précisé le groupe.

Compte tenu de ces coûts, le groupe, dont la marque principale est Lufthansa mais qui possède de nombreuses autres compagnies comme Swiss, Austrian Airlines ou Eurowings, table désormais sur un résultat opérationnel (EBIT) compris entre 1,7 et 2 milliards d'euros en 2026, contre une fourchette de 1,7 à 2,2 milliards précédemment.

"La position exacte de cette fourchette dépendra non seulement des coûts du carburant et de la demande, mais aussi et surtout des résultats de Lufthansa Cargo (sa filiale de fret, ndlr) au quatrième trimestre", a expliqué M. Streichert.

De juillet à septembre, le groupe de Francfort est toutefois parvenu à absorber une hausse de plus d'un demi-milliard d'euros de sa facture énergétique grâce à une forte demande de vols et à la maîtrise de ses autres coûts.

La demande a notamment été soutenue par les billets haut de gamme et les liaisons vers l'Asie et l'Amérique du Nord", selon Lufthansa.

Le groupe a enregistré sur la période un chiffre d'affaires record de 12,2 milliards d'euros, en hausse de 9%, tandis que son bénéfice net a progressé de 30% à 1,26 milliard d'euros.

Cette hausse reflète les bonnes performances opérationnelles de l'entreprise, mais aussi des effets de valorisation positifs et l'absence d'un impact fiscal défavorable qui avait pesé sur la période comparable de l'an dernier.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
7,468 EUR XETRA 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hack de Binance : La Corée du Nord dément et accuse Washington
    Hack de Binance : La Corée du Nord dément et accuse Washington
    information fournie par Cryptoast 03.11.2026 08:30 

    La Corée du Nord nie toute implication dans le piratage record de Binance, estimé à 6,3 milliards de dollars. Kim Yo Jong, sœur de Kim Jong Un, dénonce une « provocation politique » des États-Unis et laisse entendre que Washington pourrait être derrière l'attaque ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.11.2026 08:15 

    * RUBIS RUBF.PA a fait état mardi d'un bond de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, porté par la croissance des volumes et des marges dans les activités de distribution d'énergies, dans un contexte de hausses des prix du pétrole. * COFACE COFA.PA a fait ... Lire la suite

  • Zalando, enseigne de mode à Berlin
    Zalando dépasse les attentes au T3 grâce à l'utilisation d'agents d'IA
    information fournie par Reuters 03.11.2026 08:15 

    Zalando, leader européen ‌de la vente en ligne de mode, a annoncé mardi ​un chiffre d'affaires au troisième trimestre légèrement supérieur aux attentes, porté par la forte demande pour ses services destinés aux entreprises ​et par le recours à des agents d'intelligence ... Lire la suite

  • Le logo d'Alstom (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : Alstom, BNP Paribas, TF1
    information fournie par Reuters 03.11.2026 08:13 

    * ALSTOM ALSO.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "sur-pondérer" et son objectif de cours à 15,6 euros contre 28 euros ; Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 14 euros contre 28 euros ; ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,55 +2,14%
2CRSI
13,57 0,00%
ALSTOM
11,685 0,00%
CAC 40
8 047,69 0,00%
Or
3 910,9 -0,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank