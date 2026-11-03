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L'Europe vue en baisse, prudence face à l'IA et aux élections de mi-mandat aux USA
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 08:12

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Le quartier financier de Canary Wharf, vu depuis Greenwich, à Londres

Le quartier financier de Canary Wharf, vu depuis Greenwich, à Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse mardi à l'ouverture, dans un contexte de craintes persistantes ‌concernant les dépenses liées à l'IA, tandis que les élections de mi-mandat aux États-Unis et les frappes américaines contre l'île iranienne de Qeshm incitent les investisseurs à la prudence.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,56% à ​l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,89% pour le Dax à Francfort, de 0,37% pour le FTSE à Londres et de 0,63% pour le Stoxx 600.

Les opérateurs devraient retenir leur souffle mardi, de nombreuses raisons alimentant leur méfiance envers les actions, l'une des principales étant, une fois de plus, l'intelligence artificielle (IA), qui vient de connaître une nouvelle journée difficile à New York lundi, avec pour résultat des lourdes pertes dans le secteur des semi-conducteurs.

Apple, qui a publié lundi soir ​ses résultats trimestriels, a averti que le coût des puces mémoire continuerait d'augmenter, ce qui devrait peser sur la marge brute pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année et a fait reculer d'environ 2% l'action de la marque à la pomme lors des échanges d'après clôture.

Les Bourses se montrent en outre ​prudentes face à l'un des rendez-vous politiques les plus importants aux États-Unis : les élections de mi-mandat qui se tiennent ce ⁠mardi, au cours desquelles les électeurs sont appelés à voter pour renouveler la Chambre des représentants et un tiers des sièges du Sénat.

Ce scrutin, qui se déroule alors que les ménages s'inquiètent de plus en plus ‌du coût de la vie, pourrait conduire à ce que l'une des deux chambres, voire les deux, passent aux mains des démocrates, ce qui compliquerait la fin du mandat du président Donald Trump et pourrait avoir des répercussions dans des domaines aussi variés que la réglementation bancaire, le secteur des cryptomonnaies ou encore les centres de données.

"Mardi ne sera rien d'autre que la veille ​d'une journée bien plus importante", écrivent les analystes d'ING dans une note.

Le pétrole, qui a ‌reculé de 10% lundi sur fond d'espoirs concernant les négociations pour mettre fin au conflit entre Washington et Téhéran, s'affiche mardi en légère hausse, alors que les ⁠Etats-Unis ont effectué lundi des frappes contre l'île iranienne de Qeshm, située dans le détroit d'Ormuz.

Ces frappes, rapportées en premier lieu par le Wall Street Journal, ont été limitées et ne constituent pas une reprise des opérations majeures de combat, a toutefois précisé un représentant américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

LES VALEURS À SUIVRE : [L5N46J1W3]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, le regain d'optimisme de début de séance sur un éventuel accord de paix entre les États-Unis ⁠et l'Iran, qui a fait baisser les prix du ‌pétrole de plus de 7%, ayant vite laissé la place au désamour pour les valeurs liées à l'IA.

L'indice Dow Jones a gagné 0,41%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu ⁠0,51% et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,07%.

Aux valeurs, Oracle a reculé de près de 9% après que l'éditeur de logiciels a annoncé son intention de lever 20 milliards de dollars par le biais d'une émission d'actions ‌et d'obligations.

Marvel Technology a plongé de près de 13% après avoir annoncé un accord de 115 milliards de dollars pour le rachat de Lumentum, dont le titre a lui-même chuté de 18%, tandis qu'Intel ⁠a perdu 8,8%, prolongeant ainsi sa chute spectaculaire de 29% enregistrée vendredi.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée ce mardi à l'occasion de la Journée de la ⁠culture.

Le Kospi, un indice à forte composante technologique, a reculé ‌de 3,59%

Les Bourses chinoises évoluent dans le rouge, les titres liés à l'IA étant particulièrement pénalisés, tandis que les dernières mesures prises par Pékin pour stabiliser le marché peinent à porter leurs fruits.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai perd ​0,22% et le SSE Composite de Shanghaï recule de 0,88%.

L'indice STAR50, qui regroupe les entreprises leaders dans les domaines de l'IA et ‌des semi-conducteurs en Chine continentale, plonge de 5,29%.

Selon le gestionnaire de fonds Chen Jiande, les mesures dévoilées lundi par les autorités de régulation chinoises — concernant notamment les opérations de prêt de la banque centrale et les opérations de swap destinées à financer les achats d'actions par ​les courtiers, les gestionnaires de fonds et les sociétés cotées, ne suffiront pas à endiguer la chute du marché.

Selon le Financial Times, qui cite trois sources, l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a par ailleurs tenu des réunions avec des banques d'investissement et a donné des instructions informelles concernant la suspension des introductions en Bourse.

La Bourse de Hong Kong gagne toutefois 0,11%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 2,1 points de base à 4,9145%, tandis que celui ⁠du titre à deux ans prend 1,5 point de base à 4,5978%.

Le Trésor américain a par ailleurs déclaré lundi qu'il prévoyait d'emprunter 618 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit 10 milliards de moins que ce qu'il avait prévu en août, en raison d'un solde de trésorerie initial plus élevé que prévu.

Sur le marché des changes, le dollar est quasi stable (-0,01%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,07% à 1,1193 dollar.

La Banque populaire de Chine (BPC) a par ailleurs annoncé mardi qu'elle allait relever le ratio des réserves obligatoires en devises étrangères des institutions financières, une mesure destinée à ralentir le rythme des gains récents enregistrés par le yuan, qui a ensuite enregistré mardi sa plus forte baisse journalière depuis plus de cinq mois.

PÉTROLE

Le Brent prend 1,31% à 106,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,32% à 97,74 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Solde budgétaire de ​l'État septembre n.d. -159,60 mds

USA 15h00 Nombre d'offres d'emploi septembre 7,100 mlns 7,079 mlns

(Jolts)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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