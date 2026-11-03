Zalando dépasse les attentes au T3 grâce à l'utilisation d'agents d'IA

Zalando, enseigne de mode à Berlin

Zalando, leader européen ‌de la vente en ligne de mode, a annoncé mardi ​un chiffre d'affaires au troisième trimestre légèrement supérieur aux attentes, porté par la forte demande pour ses services destinés aux entreprises ​et par le recours à des agents d'intelligence artificielle (IA) pour les ventes de ​vendeurs tiers.

Le groupe allemand a indiqué ⁠que son chiffre d'affaires trimestriel avait progressé de 5,1% ‌sur un an à 3,17 milliards d'euros, contre 3,15 milliards d'euros attendus par les analystes interrogés par ​LSEG.

Zalando a également ‌lancé Zalando Extended, une plateforme permettant aux utilisateurs ⁠d'acheter, via des agents d'IA intégrés à son application des produits proposés par d'autres sites de commerce en ligne. Cette plateforme ⁠sera d'abord testée ‌dans le cadre d'un projet pilote mené en ⁠partenariat avec le distributeur d'articles pour la maison Westwing.

"Notre ‌transition vers un modèle économique de plateforme s'accélère, avec ⁠une croissance de plus de 10% ("double-digit") de notre ⁠activité partenaires et ‌de la publicité sur notre plateforme, tandis que le chiffre ​d'affaires de notre activité B2B ‌a progressé de près de 28%", a déclaré Anna Dimitrova, directrice financière de Zalando, ​dans un communiqué.

La valeur brute des marchandises vendues (GMV), un indicateur clé mesurant la valeur totale des biens vendus, ⁠a augmenté de 7,5% pour atteindre 4,54 milliards d’euros.

Le résultat opérationnel ajusté (Ebit) trimestriel a progressé à 106,5 millions d'euros.

Zalando commercialise des vêtements, chaussures et accessoires de milliers de marques, dont Nike, Hugo Boss et Coach.

(Reportage Alessandro Parodi, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)