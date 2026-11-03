Zalando dépasse les attentes au T3 grâce à l'utilisation d'agents d'IA

Zalando, enseigne de mode à Berlin
Zalando, leader européen de la vente en ligne de mode, a annoncé mardi un chiffre d'affaires au troisième trimestre légèrement supérieur aux attentes, porté par la forte demande pour ses services destinés aux entreprises et par le recours à des agents d'intelligence artificielle (IA) pour les ventes de vendeurs tiers.
Le groupe allemand a indiqué que son chiffre d'affaires trimestriel avait progressé de 5,1% sur un an à 3,17 milliards d'euros, contre 3,15 milliards d'euros attendus par les analystes interrogés par LSEG.
Zalando a également lancé Zalando Extended, une plateforme permettant aux utilisateurs d'acheter, via des agents d'IA intégrés à son application des produits proposés par d'autres sites de commerce en ligne. Cette plateforme sera d'abord testée dans le cadre d'un projet pilote mené en partenariat avec le distributeur d'articles pour la maison Westwing.
"Notre transition vers un modèle économique de plateforme s'accélère, avec une croissance de plus de 10% ("double-digit") de notre activité partenaires et de la publicité sur notre plateforme, tandis que le chiffre d'affaires de notre activité B2B a progressé de près de 28%", a déclaré Anna Dimitrova, directrice financière de Zalando, dans un communiqué.
La valeur brute des marchandises vendues (GMV), un indicateur clé mesurant la valeur totale des biens vendus, a augmenté de 7,5% pour atteindre 4,54 milliards d’euros.
Le résultat opérationnel ajusté (Ebit) trimestriel a progressé à 106,5 millions d'euros.
Zalando commercialise des vêtements, chaussures et accessoires de milliers de marques, dont Nike, Hugo Boss et Coach.
(Reportage Alessandro Parodi, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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