Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* ALTEN LTEN.PA - Le groupe français d'ingénierie et conseil en technologies a de nouveau relevé mardi soir son objectif de croissance organique pour 2026, le portant à environ 2%, après un troisième trimestre toujours sous le signe de la croissance "malgré un environnement géopolitique et économique incertains".

* BIOMÉRIEUX BIOX.PA - Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "conserver".

* BNP PARIBAS BNPP.PA a fait état mercredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, soutenu par ses activités de marché, tandis que la banque française a annoncé un programme de rachat d'actions de 1,3 milliard d'euros, tout en minimisant l'impact de la flambée des taux des obligations d'État.

L'action gagne entre 2% et 2,7% en pré-ouverture.

* DANONE DANO.PA a annoncé mercredi une croissance organique supérieure aux attentes de ses ventes au troisième trimestre, à 4% sur un an, les hausses de prix ayant compensé l'impact d'une activité Mizone plus faible en Chine, pénalisée par des conditions météorologiques défavorables, sur les volumes.

* DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA a relevé mercredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires, de marge et de bénéfice, après un troisième trimestre porté notamment par la poursuite de la croissance de sa plateforme 3DEXPERIENCE et du "cloud".

* RÉMY COINTREAU RCOP.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires organique en progression de 4,2% sur un an au deuxième trimestre de son exercice, une hausse supérieure aux attentes, et a confirmé ses objectifs annuels.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA - Le groupe français de matériaux de construction a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par la croissance dans toutes ses régions et par la chimie de la construction.

* STELLANTIS STLAM.PA a annoncé mercredi une amélioration de sa marge opérationnelle au troisième trimestre, preuve selon lui de la progression de son plan de redressement, et confirmé ses objectifs financiers pour 2026 et 2027.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a annoncé mercredi l'acquisition d'une participation de 25% dans 26 permis d'exploration opérés par Chevron CVX.N au large des États-Unis.

* VERALLIA VRLA.PA - Le verrier français a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,1% au troisième trimestre, à 829 millions d'euros, citant une baisse des volumes, tout en confirmant ses objectifs annuels.

* WORLDLINE WLN.PA - Le spécialiste des moyens de paiement a publié mardi soir un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, son activité de services aux commerçants ayant continué de porter la croissance, compensant le redressement progressif des services financiers.

* ASMI ASMI.AS a annoncé mardi soir une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour son prochain trimestre et a ajouté anticiper d'atteindre son objectif 2030 de ventes en avance, aidé par les investissements liés à l'IA.

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE a annoncé mercredi une hausse de 2% de son bénéfice au troisième trimestre, contredisant ainsi les prévisions qui tablaient sur une baisse, la vitalité de ses divisions de banque de détail et de banque d'entreprise ayant compensé le recul du chiffre d'affaires de sa branche banque d'investissement.

* EQUINOR EQNR.OL a fait état mercredi de son meilleur résultat trimestriel depuis près de quatre ans, porté par la flambée des prix du pétrole et du gaz en raison de la guerre au Moyen-Orient, et a revu à la hausse son objectif de production pour l'ensemble de l'année.

* HEINEKEN HEIN.AS - Dans sa première prise de parole depuis qu'il a pris les rênes du brasseur néerlandais, le président-directeur général, Rafael Oliveira, a dit mercredi que l'entreprise avait besoin d'une plus grande responsabilisation à tous les niveaux et d'une culture de la performance plus forte pour assurer une croissance soutenue.

* NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS.OL - La compagnie aérienne a publié mercredi un résultat d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes, porté par une forte demande malgré la hausse des coûts du kérosène.

* SANTANDER SAN.MC - La banque espagnole a affiché mercredi une hausse de 19% de son bénéfice net sous-jacent au troisième trimestre, porté par le Royaume-Uni et les États-Unis après de récentes acquisitions sur ces marchés, bien que le Brésil ait partiellement terni ces résultats.

* SSAB SSABa.ST - Le sidérurgiste suédois a annoncé mercredi une hausse de son résultat d'exploitation au troisième trimestre légèrement supérieure aux prévisions, invoquant une amélioration des prix de l'acier et une augmentation des expéditions.

* UBS UBSG.S a annoncé mercredi un bénéfice net au troisième trimestre globalement conforme aux attentes et a accéléré son programme de rachat d'actions, alors même que la banque reste préoccupée par les nouvelles exigences suisses en matière de fonds propres.

* UNILEVER ULVR.L - Le géant des biens de consommation a annoncé mercredi une croissance de son chiffre d'affaires sous-jacent supérieure aux attentes du marché, avec une politique de prix et une demande solides.

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(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)