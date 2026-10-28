Stellantis : marge opérationnelle en hausse, 4 milliards d'euros de cash encore brûlés au T3

Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (crédit photo : Adobe Stock )

Stellantis STLAM.MI a annoncé mercredi une amélioration de sa marge opérationnelle au troisième trimestre, preuve selon lui de la progression de son plan de redressement, mais aussi un free cash flow industriel encore lourdement négatif, à hauteur de quatre milliards d'euros.

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA, confronté à d'importantes difficultés commerciales et opérationnelles depuis 2024, a réalisé sur les trois mois écoulés un bénéfice opérationnel ajusté de 256 millions d'euros, donnant une marge de 0,7%, contre 0,2% un an plus tôt.

Cette embellie est saluée en Bourse de Milan par une hausse de 3,7% de l'action dans les premiers échanges. Le titre se négocie actuellement à des plus bas historiques depuis la création de Stellantis en 2021.

"Le bénéfice opérationnel pourrait soutenir l'action aujourd'hui - bien que mitigé par le très faible free cash flow", commente Citi dans une note. "La principale question reste de savoir comment Stellantis va améliorer à l'avenir la marge en Amérique du Nord et en Europe. Les produits ne suffiront pas (..) tout se jouera sur les coûts."

L'amélioration de la marge opérationnelle est imputable à toutes les régions du groupe, notamment l'Amérique du Nord (+340 points de base), à l'exception de l'Europe élargie où la guerre des prix fait rage et où la marge de Stellantis (-340 points de base), est négative.

Stellantis a également fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 37,6 milliards d'euros mais d'une perte nette de 453 millions sur la période.

Les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 36,47 milliards d'euros et un bénéfice opérationnel ajusté de 191 millions, selon un consensus réalisé par Reuters.

"Notre programme de création de valeur est monté en puissance rapidement, avec des contributions positives déjà constatées au cours du trimestre, et nous sommes en bonne voie pour mettre en œuvre au moins 40% des gains d'efficacité annuels, d'un montant total de 6 milliards d'euros, d'ici la fin de l'année", a dit le directeur général Antonio Filosa cité dans un communiqué.

"En conséquence, nous réaffirmons nos perspectives financières pour 2026, ainsi que notre prévision d'un free cash flow industriel positif en 2027", a-t-il ajouté.

Le groupe vise ainsi toujours une hausse de son chiffre d'affaires dans le milieu d'une fourchette à un chiffre et une marge opérationnelle dans le bas d'une fourchette à un chiffre en 2026.

(Reportage Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Benoit Van Overstraeten et Augustin Turpin)