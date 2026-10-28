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Canicule: le champagne issu de la récolte 2026 pourra dépasser les 13 % d'alcool, selon le Journal officiel
information fournie par AFP 28/10/2026 à 10:25

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Les vendanges 2026 ont été les plus précoces jamais observées en Champagne, avec de premiers coups de sécateurs dès le 6 août ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les vendanges 2026 ont été les plus précoces jamais observées en Champagne, avec de premiers coups de sécateurs dès le 6 août ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le champagne issu de la récolte de raisins de cet été pourra exceptionnellement dépasser les 13 % d'alcool, selon un arrêté publié mercredi au Journal officiel (JO), qui fait suite à une dérogation obtenue début septembre par les producteurs en raison de la canicule estivale.

"Les vins tirés en 2027 issus d'un assemblage de vins de la récolte 2026 non enrichis et de vins de récoltes antérieures enrichis pourront dépasser, après prise de mousse, le titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %", précise cet arrêté.

La mesure est prise "à titre exceptionnel et suite aux conditions climatiques de l'été 2026 marquées par des épisodes de canicule et une sécheresse exceptionnelle qui conduisent à des titres alcoométriques volumiques potentiels particulièrement élevés lors de la récolte 2026", est-il écrit.

Le Comité Champagne, qui représente les producteurs, avait obtenu début septembre de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) une dérogation temporaire à son cahier des charges, une première.

Cela devrait permettre aux vignerons dont le raisin récolté cette année présente d'ores et déjà un degré d'alcool élevé, de produire des vins allant jusqu'à 15 % d'alcool, et ce même après assemblage avec des vins d'années antérieures passés par une éventuelle chaptalisation - ajout de sucres lors du processus de double fermentation du champagne.

Cela ne concernera que "quelques vignerons", avait toutefois estimé début septembre Maxime Toubart, président du Syndicat général des vignerons et coprésident du Comité Champagne.

Les vendanges 2026 ont été les plus précoces jamais observées en Champagne, avec de premiers coups de sécateurs dès le 6 août et une "généralisation" le 17 août, deux semaines plus tôt qu'en 2025, année déjà précoce, selon le Comité.

Cette vendange exceptionnelle, marquée par des gels précoces puis par les vagues de chaleur et la sécheresse, pourrait devenir "la norme" en raison du changement climatique qui pousse les vignerons à s'adapter, avait souligné le Comité.

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3 commentaires

  • 12:49

    Pourquoi est-ce l'Etat qui décide le degré d'alcool maximum du champagne ? Il ne peut pas être égal à celui des autres vins ? L'Etat n'a rien de mieux à faire ?

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