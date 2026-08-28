Les USA proches d'un accord sur l'accès aux réserves de pétrole du Venezuela-sources

par Marianna Parraga et Jarrett Renshaw

Des responsables américains travaillent sur un accord visant à assurer aux Etats-Unis l'accès à long terme à une partie des réserves de pétrole vénézuélien, ont dit jeudi des sources au fait des négociations.

L'accord, qui pourrait être signé et annoncé prochainement, devrait permettre au gouvernement américain de s'assurer l'exploitation d'un ensemble de gisements pétroliers vénézuéliens par des entreprises américaines, ont indiqué les sources.

Les Etats-Unis verraient les réserves de pétrole constituées dans ces gisements leur être garanties, ont ajouté les sources.

"Cela est en train d'être discuté au plus haut niveau par les gouvernements américain et vénézuélien", a dit l'une des sources.

Une autre source a déclaré qu'un "bail" pourrait servir de modèle juridique pour permettre la conclusion de l'accord, et que de nouvelles enchères ou un nouvel appel d'offres serait organisé pour attribuer chacun des gisements à des producteurs américains.

Les règles actuellement en vigueur au Venezuela, qui possède les plus importantes réserves de pétrole du monde, ne prévoient pas de baux pour les zones pétrolières, tandis que la Constitution du pays prévoit que les activités centrales du secteur soient réservées à l'Etat.

Les lois régissant le secteur du pétrole au Venezuela, récemment réformées, permettent que les champs pétroliers soient opérés par des joint-venture (JV) ou des contrats prévoyant le partage de la production.

Le gouvernement vénézuélien a empêché pendant des décennies les producteurs étrangers de réserver les réserves pétrolières du pays.

Si Washington et Caracas concluaient un tel accord, il pourrait soulever des questions d'ordre constitutionnel et être contesté devant les tribunaux, selon des experts.

Depuis la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une opération militaire des Etats-Unis à Caracas en janvier dernier, Washington tente de s'assurer des flux stables de pétrole vénézuélien, tout en promouvant les investissements américains dans le secteur énergétique du pays.

(Marianna Parraga à Houston et Jarrett Renshaw à Washington; version française Camille Raynaud)