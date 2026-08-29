Allianz envisage de racheter le géant de l'assistance routière AA pour £5 mds -Sky News

Des drapeaux arborant le logo d'Allianz SE, le plus grand assureur européen, sont photographiés avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société à Munich.

L'assureur allemand ‌Allianz envisage de racheter AA, géant britannique ​de l'assistance routière, pour un montant de 5 milliards de livres sterling (5,84 milliards d'euros), rapporte ​samedi Sky News.

Fondé en 1905 par un groupe de ​passionnés d'automobile et connue ⁠en Grande-Bretagne pour ses dépanneuses de ‌couleur jaune, AA a été introduit en Bourse par ses anciens propriétaires, ​des fonds ‌d'investissement privés, en 2014, au prix ⁠de 250 pence par action, avant d'être retiré de la cote.

Allianz fait partie des ⁠rares prétendants, ‌aux côtés de la société de ⁠capital-investissement EQT, a avoir engagé des discussions ‌avec les conseillers d'AA en ⁠vue d'un éventuel un accord, a ⁠indiqué Sky News.

Les ‌propriétaires d'AA ont étudié depuis le début ​de l'année deux ‌options pour le groupe, dont une introduction en Bourse à ​Londres, a précisé la chaîne de télévision.

Sollicités, Allianz et AA ont refusé ⁠de s'exprimer.

Le Financial Times avait rapporté l'année dernière qu'AA envisageait une cession pour 5 milliards de livres sterling et recherchait des acquéreurs.

(Rédigé par Preetika Parashuraman à Bangalore; version française ​Claude Chendjou)