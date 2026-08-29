Niger: des mutins repoussés au palais présidentiel, affrontements toujours en cours

Vue générale de la base militaire Niamey 101 à Niamey, au Niger, le 15 juillet 2022, lors d’une visite officielle des ministres français des Affaires étrangères et des Armées ( AFP / BERTRAND GUAY )

Des affrontements sont en cours samedi au palais présidentiel de Niamey, au Niger, entre des mutins issus des forces armées et la garde présidentielle, après une nuit de tirs nourris dans plusieurs quartiers de la capitale.

Le Niger est dirigé par le général Abdourahamane Tiani, arrivé au pouvoir par un putsch en juillet 2023 et qui détient toujours captif le président renversé Mohamed Bazoum. Le régime a depuis tourné le dos à la France pour se rapprocher notamment de la Russie.

"Il y a eu une tentative de pénétrer dans le palais présidentiel par des insurgés issus des forces armées nigériennes. Ils ont été repoussés par la garde présidentielle. Les échanges de tirs se poursuivent au palais", a indiqué à l'AFP une source sécuritaire basée en Afrique de l'ouest.

"Il est clair que pour le moment la garde est restée loyale" au général Tiani, a confirmé un diplomate africain à Niamey.

"La situation est totalement sous contrôle de la Garde présidentielle", a de son côté affirmé sur Facebook le député nigérien du parlement de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), Ibrahim Bana.

Le signal de la télévision publique a été coupé pendant un peu plus d'une heure samedi matin, avant de revenir vers 10H00 (09H00 GMT).

C'est la troisième fois cette année que Niamey connaît des échanges de tirs, mais en janvier et juin il s'agissait d'attaques jihadistes qui avaient seulement visé l'aéroport international et qui avaient été repoussées en quelques heures.

Vue générale de la base militaire 101 , à Niamey, le 15 juillet 2022 ( AFP / BERTRAND GUAY )

Samedi matin, les accès à la présidence et à la télévision nationale étaient bloqués par des militaires qui forçaient les automobilistes à faire demi-tour, ont également précisé des résidents de Niamey. Les abords du grand marché, habituellement animés, étaient particulièrement calmes.

"Face aux évènements en cours, gardons notre calme et évitons de relayer des informations non vérifiées", a affirmé samedi matin le régime militaire sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux. "Nos forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour la défense de la patrie", a-t-il ajouté.

Selon des riverains, des "tirs nourris et des détonations au niveau de la base" militaire, attenante à l'aéroport, ont débuté dans la nuit, vers 01H00 (00H00 GMT).

Un habitant de la zone, joint au téléphone, a affirmé à l'AFP avoir été témoin de "rafales de tirs" samedi matin, après 07H00.

"J'ai vu un véhicule militaire qui se dirigeait vers la base et qui a dû faire demi-tour. Les armes qu'on entend, ce ne sont pas des armes que des terroristes à moto peuvent transporter. Les combats continuent sans arrêt depuis la nuit", a-t-il ajouté.

"Les murs tremblaient"

"On a eu trop peur, ça tirait trop, je me suis cachée sous le lit tellement j'ai eu peur", raconte une habitante de la Poudrière un quartier situé à quelques kilomètres de l'aéroport.

"Les murs tremblaient, mes tympans bourdonnaient", a ajouté un riverain du quartier de Talladjé, proche de l'aéroport.

L'aéroport de Niamey avait été ciblé deux fois cette année par des jihadistes, d'abord par l'Etat islamique en janvier, puis fin juin par leurs rivaux du JNIM, la branche sahélienne d'Al-Qaida. En juin, 11 soldats et deux civils avaient été tués.

En janvier, le général Abdourahamane Tiani avait évoqué "une faille dans le dispositif" sécuritaire qui avait "permis l'attaque", dont "l'objectif était de détruire toutes les capacités aériennes" de l'armée.

Des passagers arrivent à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey le 22 septembre 2023 ( AFP / - )

La base 101 de l'armée de l'air, située dans le complexe de l'aéroport international abrite notamment le quartier général des partenaires russes de Niamey, Africa Corps, ainsi que l'état-major de la force unifiée de l'Alliance des Etats du Sahel que le Niger forme avec le Burkina Faso et le Mali.

Le site est sensible: entre décembre et janvier, il accueillait une importante cargaison de concentré d'uranium, bloquée en attendant d'être exportée. Aucun mouvement de cette cargaison n'a été identifié depuis.

Le Niger fait face depuis le milieu des années 2010 aux jihadistes, comme ses voisins le Burkina Faso et le Mali.

Les attaques meurtrières visant civils et militaires restent récurrentes au Niger, en particulier dans la région de Tillabéri, à la frontière du Mali et du Burkina Faso.

Les trois pays, tous gouvernés par des juntes, ont formé une confédération, l'Alliance des Etats du Sahel (AES), et ont tourné le dos à la France, leur ancien partenaire-clé dans la lutte anti-jihadiste pour se rapprocher de la Russie.

La junte de Niamey accuse régulièrement l'ex-puissance coloniale de financer les jihadistes pour le déstabiliser, ce que Paris nie.

En avril, le JNIM avait durement frappé le Mali voisin, également gouverné par une junte, jusque dans la capitale Bamako.