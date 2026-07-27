Les stocks américains de gaz naturel reculent en raison d'une production record et de capacités de stockage abondantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** Les actions des sociétés américaines du gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz du mois de référence (livraison en août) NGc1 ont reculé de 3,9 % à 2,768 dollars par million d'unités thermiques britanniques, en raison d'une production record , d'une baisse des flux vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié et de stocks de gaz abondants

** Les valeurs du secteur du gaz naturel reculent: CNX Resources CNX.N de 1,3 %, EQT Corp EQT.N de 1,2 %, Cheniere Energy LNG.N de 3,2 % et Energy Transfer ET.N de 1,9 %

** Williams Companies WMB.N recule de 3,4 %, NextDecade

NEXT.O perd 4,8 % et Sempra SRE.N cède environ 1 %

** L'ETF United States Natural Gas Fund UNG.P a reculé de 3,6 %, et l'ETF ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P a chuté d’environ 7 %