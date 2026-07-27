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Les stocks américains de gaz naturel reculent en raison d'une production record et de capacités de stockage abondantes
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 17:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** Les actions des sociétés américaines du gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz du mois de référence (livraison en août) NGc1 ont reculé de 3,9 % à 2,768 dollars par million d'unités thermiques britanniques, en raison d'une production record , d'une baisse des flux vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié et de stocks de gaz abondants

** Les valeurs du secteur du gaz naturel reculent: CNX Resources CNX.N de 1,3 %, EQT Corp EQT.N de 1,2 %, Cheniere Energy LNG.N de 3,2 % et Energy Transfer ET.N de 1,9 %

** Williams Companies WMB.N recule de 3,4 %, NextDecade

NEXT.O perd 4,8 % et Sempra SRE.N cède environ 1 %

** L'ETF United States Natural Gas Fund UNG.P a reculé de 3,6 %, et l'ETF ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P a chuté d’environ 7 %

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CNX RESOURCES
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EQT
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Gaz naturel
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NEXTDECADE
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Pétrole Brent
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Pétrole WTI
83,36 USD Ice Europ -8,17%
SEMPRA ENERGY
91,910 USD NYSE -1,15%
WILLIAMS COMPANI
71,385 USD NYSE -3,56%
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