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La Bourse de Paris profite de la chute des prix du pétrole
information fournie par AFP 27/07/2026 à 10:06
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en petite hausse lundi, soutenue par la chute des prix du brut en l'absence de nouvelles frappes en Iran durant le week-end, au démarrage d'une semaine chargée en résultats d'entreprises et en décisions de banques centrales.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,60% à 8.422,65 points vers 09H40 heure de Paris. Vendredi, l'indice CAC 40 avait terminé dans le vert (+0,88% à 8.372,28 points).

"Le sentiment s'est nettement amélioré en l'absence, ce week-end, de nouvelles concernant d'autres attaques des États-Unis contre l'Iran, ce qui s'est traduit par des hausses marquées dans presque tous les grands indices boursiers", résume Andreas Lipkow pour CMC Markets.

Aucun bombardement américain n'a en effet été signalé en Iran depuis vendredi soir, marquant une pause dans les hostilités après deux semaines de frappes sans précédent depuis le cessez-le-feu d'avril.

"Cette évolution a considérablement réduit la prime de risque géopolitique", note Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB. "Il s'agit d'un changement majeur par rapport à la semaine dernière, lorsque le pétrole flirtait avec les 100 dollars le baril."

Le Brent, la référence mondiale du brut, évolue désormais autour des 90 dollars le baril.

"La question est désormais de savoir si la désescalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis aura un effet durable de modération sur les prix du pétrole et si elle permettra d'atténuer les craintes inflationnistes à l'approche des réunions de plusieurs grandes banques centrales", explique Mme Brooks.

La semaine s'annonce en effet chargée en décisions de banques centrales avec la Réserve fédérale américaine (Fed) qui ouvre le bal mercredi, mais aussi en résultats d'entreprises.

Plusieurs publications de poids lourds de la tech sont très attendues, notamment Microsof, Meta et Samsung mercredi, puis Apple et Amazon jeudi.

TotalEnergies emporté par la chute du pétrole

La baisse des cours du pétrole pèse mécaniquement sur les perspectives de bénéfices des groupes pétroliers comme TotalEnergies (-2,77%, à 73,80 euros vers 09H40 heure de Paris) ou Maurel & Prom (-4,30% à 8,24 euros).

A l'inverse, la baisse des prix du brut profite sans surprise aux industriels pour qui l'énergie reste un important poste de dépenses. Vers 09H40 heure de Paris, Saint-Gobain gagnait 1,24% à 75,08 euros et ArcelorMittal prenait 2,10% à 60,10 euros.

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