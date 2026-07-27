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Le géant du luxe LVMH dépasse les attentes au 1er semestre en dépit d'un contexte "encore perturbé"
information fournie par AFP 27/07/2026 à 20:10
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Des visiteurs devant le stand LVMH Dreamscape, au salon VivaTech à Paris, le 12 juin 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Des visiteurs devant le stand LVMH Dreamscape, au salon VivaTech à Paris, le 12 juin 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

LVMH, le numéro un mondial du luxe, a publié lundi des résultats stables au premier semestre, supérieurs aux attentes, dans un secteur du luxe qui commence à reprendre de l'élan après trois ans de morosité.

Dans le détail, le groupe français, dans le giron du milliardaire Bernard Arnault, enregistre un bénéfice net et une marge stables sur les six premiers mois de l'année et a même connu une accélération des ventes au deuxième trimestre.

De janvier à fin juin, le bénéfice net du propriétaire de Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët & Chandon ou encore Hennessy a atteint 5,7 milliards d'euros - comme l'an dernier -, "dans un contexte géopolitique et économique encore perturbé, amplifié par le conflit au Moyen-Orient", a indiqué LVMH dans un communiqué.

C'est plus qu'attendu par un consensus d'analystes interrogés par Factset. Côté rentabilité, la marge opérationnelle reste quasi identique sur un an, à 22,5%.

Les ventes du semestre sont en repli de 3%, à 38,6 milliards d'euros, là aussi supérieures aux attentes, avec un impact négatif des devises de l'ordre de 5% par rapport à l'an dernier.

A périmètre et taux de changes comparables, les ventes progressent toutefois de 2%, soutenues notamment par une remontée dans le domaine des vins et spiritueux, division qui avait été à la peine.

Le chiffre d'affaires a aussi été dopé par la forte performance de l'activité montres et joaillerie, un segment considéré comme plus résilient que d'autres produits de luxe.

Les performances du groupe - en données comparables - progressent dans la quasi totalité des régions. L'Asie hors Japon - qui après avoir été un moteur du luxe pendant des années avait fortement ralenti - a vu ses ventes grimper de 6% au premier semestre.

Au Japon le chiffre d'affaires s'est apprécié de 5%, et de 4% aux Etats-Unis, l'un des plus gros marchés du luxe. En Europe, il est demeuré stable, a précisé LVMH.

La tendance s'est en outre accélérée au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires demeuré quasi stable (+0,1%) à 19,5 milliards d'euros, pour une croissance organique de +3%.

"Tournant"

"L'accélération de la croissance au 2e trimestre provient notamment du grand succès des premières créations de Jonathan Anderson pour Christian Dior, et des performances remarquables des nouvelles boutiques d'exception de Louis Vuitton à Pékin et Séoul", a fait valoir le PDG du groupe, Bernard Arnault, cité dans le communiqué.

La division mode et maroquinerie (Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi...), principale activité de LVMH et la plus observée par les analystes, a ainsi vu ses ventes reculer de 5% sur l'ensemble du premier semestre (à 18,1 milliards d'euros, -1% à données comparables), mais ce chiffre masque une progression de 1% au deuxième trimestre (en comparable), ce qui constitue sa première hausse trimestrielle en deux ans.

Quoique cette hausse "soit assez modeste, à 1%, c'est déjà beaucoup mieux que ce que l'on avait vu récemment", souligne à l'AFP Luca Solca, spécialiste du secteur pour le cabinet Bernstein.

Après avoir enchaîné des trimestres moroses, le marché du luxe semble de fait retrouver son lustre auprès des consommateurs. Selon une étude récente du cabinet Bain, les ventes de produits de consommation du secteur devraient croître de 2% à 4% en 2026.

Il y a quelques jours, le britannique Burberry a annoncé un chiffre d'affaires en hausse pour le premier trimestre de son exercice décalé, soutenu par ses ventes sur le continent américain et en Chine.

Le géant suisse Richemont a lui aussi fait état de ventes trimestrielles bien meilleures qu'attendu, portées par la joaillerie.

"Je vois un peu un tournant dans ce deuxième trimestre", analyse Luca Solca. "Pour la deuxième partie de l'année, si les choses continuent d'aller dans la bonne direction, soit à la Bourse aux États-Unis, soit avec l'amélioration du marché immobilier en Chine, je crois que 3 à 4% de croissance pour le marché du luxe pourraient être atteignable", ajoute-t-il.

"Il me semble que cet ensemble de résultats semble annoncer que le pire est derrière nous", anticipe-t-il.

Résultats d'entreprise
Valeurs du luxe

Valeurs associées

BURBERRY GROUP
1 086,500 GBX LSE +1,73%
CHRISTIAN DIOR
425,200 EUR Euronext Paris +0,52%
LVMH
466,800 EUR Euronext Paris +1,10%
RICHEMONT (CIE FIN.)
193,950 CHF Swiss EBS Stocks +0,47%
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