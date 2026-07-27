Un ancien banquier de JPMorgan Chase élargit le champ d'une plainte retentissante pour harcèlement sexuel et racisme

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* Chirayu Rana affirme que son origine népalaise est devenue un sujet de plaisanterie

* Deux directeurs généraux et un associé ont été ajoutés comme défendeurs

* JPMorgan et Lorna Hajdini ont nié les allégations de Rana

* Rana a ajouté de nouvelles allégations fédérales; la plainte initiale est devenue virale

(Ajout d'un commentaire de JPMorgan au paragraphe 3) par Jonathan Stempel

L'ancien banquier de JPMorgan Chase JPM.N dont la plainte retentissante pour harcèlement sexuel est devenue virale a ajouté lundi de nouvelles allégations et de nouveaux défendeurs, affirmant que l'acceptation par la plus grande banque américaine du racisme et de la contrainte sexuelle avait irrémédiablement détruit sa carrière.

Chirayu Rana a déclaré que le racisme était profondément ancré dans la culture de son équipe de financement à effet de levier, par ailleurs entièrement composée de Blancs, au sein de laquelle ses origines sud-asiatiques « sont devenues la cible d’une avalanche de blagues dégradantes », notamment en le traitant de « singe » et de « garçon brun ».

« Nous estimons que ces allégations sont sans fondement », a déclaré un porte-parole de JPMorgan au nom des défendeurs. « Alors que de nombreux employés ont coopéré à l’enquête, le plaignant a refusé de le faire. »

Dans une plainte de 82 pages, Rana, d’origine népalaise, a ajouté des allégations selon lesquelles des collègues lui avaient suggéré d’effectuer des transactions en roupies, et l’un d’eux lui avait envoyé un SMS lui disant qu’il ferait mieux de « s’enfuir avant qu’on appelle l’ICEE {sic} sur ta famille », en référence à l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE).

Rana a également réitéré ses allégations selon lesquelles la défenderesse Lorna Hajdini, directrice exécutive chez JPMorgan, l’aurait contraint à des relations sexuelles et lui aurait imposé de se montrer soumis comme condition à l’avancement de sa carrière, en répétant à plusieurs reprises qu’elle le « possédait ».

Autrefois « l’un des principaux » initiateurs de transactions, rémunéré « bien plus » de 2 millions de dollars par an, Rana a été « de fait mis au ban », indique la plainte. « Sa réputation a été détruite, ses relations professionnelles anéanties, et la carrière qu’il avait mis des années à bâtir réduite à néant. Il ne s’agissait pas d’une conséquence involontaire de la faute des défenderesses. C’était le résultat escompté. »

DE NOMBREUSES AFFAIRES ATTIRENT UNE ATTENTION INDÉSIRABLE Hajdini a également réfuté les allégations de Rana et a intenté une contre-poursuite contre lui pour diffamation, affirmant que ses mensonges avaient « semé le chaos » dans sa vie, l’avaient exposée à des moqueries incessantes et visaient à attirer un maximum de couverture médiatique.

Les avocats de Hajdini n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette affaire fait partie d’une série d’affaires impliquant des employés de JPMorgan qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux cette année, attirant une attention indésirable sur une banque qui a généré 37,6 milliards de dollars de bénéfice au premier semestre 2026.

JPMorgan conteste une sentence arbitrale de 4,25 millions de dollars en faveur d’un ancien gestionnaire de fortune qui avait été licencié après avoir facturé un plateau du Super Bowl, tandis qu’un ancien employé a été filmé en train de vider puis d’emporter une poubelle commémorative lors d’un défilé organisé en l’honneur des New York Knicks, champions de la NBA.

TROIS NOUVEAUX DÉFENDEURS Rana a déposé sa plainte devant le tribunal fédéral de Manhattan, après qu’un juge d’État eut, le 16 juillet, rejeté une version déposée en avril afin que Rana et ses nouveaux avocats puissent ajouter des chefs d’accusation.

La nouvelle plainte ajoute comme défendeurs les directeurs généraux de JPMorgan, Brandon Graffeo et Jon Wolter.

Rana a déclaré que Graffeo avait « orchestré » sa déchéance, tandis que Graffeo et Wolter avaient mené une campagne visant à salir sa réputation dans le secteur du crédit privé et du financement à effet de levier après qu’il eut démissionné sous la pression en octobre dernier, ce qui avait conduit son employeur suivant à le licencier en avril.

Kelly Crowe, collaboratrice chez JPMorgan, a également été ajoutée comme défenderesse; Rana affirme qu’elle l’a qualifié de « brown boy » (garçon à la peau mate) et de « risque pour les ressources humaines ».

On ignore pourquoi certaines de ces nouvelles allégations ne figuraient pas dans la plainte initiale de Rana.

La plainte de Rana, qui comporte 21 chefs d’accusation, réclame des dommages-intérêts compensatoires d’un montant non précisé, des dommages-intérêts punitifs, le paiement des salaires dus et des arriérés de salaire, ainsi que d’autres mesures de réparation de la part de divers défendeurs pour des violations présumées des lois fédérales sur les droits civils, de la loi fédérale sur le congé familial et médical (Family and Medical Leave Act), ainsi que des lois sur les droits de l’homme de l’État et de la ville de New York.

Les chefs d’accusation comprennent la discrimination sexuelle et raciale; le harcèlement et les représailles; une plainte pour diffamation à l’encontre de JPMorgan, de Graffeo et de Wolter; ainsi qu’une plainte pour agression sexuelle à l’encontre de Hajdini.

« JPMorgan a présenté au public un récit faux et trompeur », a déclaré Jon Norinsberg, l’avocat de Rana, dans un communiqué. « Nous avons l’intention de tenir les défendeurs pleinement responsables devant la justice des préjudices catastrophiques qu’ils ont causés à la carrière, à la réputation et à la vie de Rana. »