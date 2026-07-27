Michelin-Résultat opérationnel meilleur que prévu, peu de visibilité avec l'Iran

(Actualisé avec précisions, téléconférence)

Michelin a fait état lundi d'un résultat opérationnel supérieur aux attentes au premier semestre grâce à ses hausses de prix et à ses réductions de coûts, et confirmé à nouveau ses prévisions annuelles malgré les incertitudes provoquées par la guerre en Iran.

Le fabricant français de pneumatiques, qui a annoncé en mai jusqu'à 1.500 suppressions de postes en Francepuis en juin la fermeture d'un site aux Etats-Unis, a annoncé dans un communiqué un résultat opérationnel des secteurs de 1,45 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 7% à périmètre et changes constants.

C'est supérieur au chiffre de 1,399 milliard attendu en moyenne par 13 analystes, selon un consensus publié sur le site internet de la société.

Le chiffre d'affaires du groupe a reculé lui de 2,6% à 12,7 milliards d'euros, l'impact positif de trois acquisitions dans les polymères et composites, marché moins cyclique que l'automobile, étant éclipsé par un effet de changes négatif de -3,1%.

Michelin a confirmé son estimation de 400 millions d'euros de surcoûts cette année liés au conflit au Moyen-Orient, notamment sur les dérivés du pétrole, et son hypothèse d'un baril à 100 dollars jusqu'à la fin de 2026 - contre 70-80 dollars l'an dernier.

Malgré les incertitudes liées au conflit, le groupe clermontois vise toujours une hausse de son résultat opérationnel des secteurs et un free cash flow avant M&A supérieur à 1,6 milliard d'euros en 2026.

"On aborde le second semestre avec confiance et lucidité", a dit la nouvelle directrice financière Bénédicte de Bonnechose, en poste depuis bientôt deux mois, au cours d'une téléconférence de presse.

"Lucidité tout d'abord parce qu'on évolue dans un environnement très instable, les tensions géopolitiques sont toujours là, le conflit au Moyen-Orient n'est pas solutionné, et parce qu'il y a également des incertitudes économiques qui en découlent", a-t-elle ajouté.

Pour y faire face, Michelin a mis sur pied 35 cellules de crise pour piloter l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement, confrontée à des tensions notamment sur les dérivés du pétrole - 55% des matières premières achetées par le groupe - liées à la guerre en Iran et par exemple à la fermeture du détroit d'Ormuz.

"Il n'y a aucun fournisseur qui nous donne aujourd'hui une visibilité à trois ou six mois, on est plutôt à un ou deux mois", a ajouté Bénédicte de Bonnechose.

Le bénéfice net du groupe clermontois est ressorti en baisse de 8,8% à 766 millions d'euros, en dessous d'un consensus à 845 millions. Cette baisse est "principalement liée à la diminution de la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence", a expliqué Michelin dans son communiqué.

(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Benoit Van Overstraeten)