Les sociétés américaines de services pétroliers profitent de l'annonce par Chris Wright de l'intention de Washington de rétablir les flux de pétrole vénézuélien

7 janvier - ** Les actions des services pétroliers américains gagnent du terrain avant le marché
** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 sont en hausse de 0,1 % à 60,77 $ le baril
** Le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, déclare que le gouvernement américain souhaite rétablir les flux de pétrole vénézuélien et créer les conditions permettant aux compagnies pétrolières américaines d'entrer dans le pays
** Chris Wright ajoute qu'il s'est entretenu avec des compagnies pétrolières américaines pour connaître les conditions qui leur permettraient d'entrer dans le pays sud-américain
** Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que Caracas et Washington avaient conclu un accord pour exporter jusqu'à 2 milliards de dollars de brut vénézuélien vers les États-Unis
** Donald Trump a déclaré au cours du week-end que les États-Unis prendraient le contrôle du Venezuela après que les forces américaines ont chassé le président vénézuélien Nicolas Maduro
** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N en hausse de 1,6% et 1,1% respectivement
** Baker Hughes BKR.O en hausse de 1,2%
