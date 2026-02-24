Forvia vise 7% de marge en 2028 avec cinq métiers, sans les intérieurs

par Gilles Guillaume et Mathias de Rozario

Forvia a annoncé mardi ‌viser un gain d'au moins un point de marge d'ici 2028 grâce à des réductions de coûts et à un recentrage sur les cinq ​métiers automobiles où il voit le maximum de croissance, après sa sortie prévue de l'activité intérieurs de voitures.

L'équipementier automobile, qui prévoit de supprimer 10.000 emplois en Europe, vise une marge opérationnelle d'au moins 7% à l'issue de la première phase de son plan stratégique "Ignite", ainsi qu'un chiffre ​d'affaires de 21-22 milliards d'euros à taux de changes constants et en incluant des désinvestissements potentiels.

En 2025, sa marge est ressortie à 5,6% et son chiffre d'affaires à 26,1 milliards. En ​normes IFRS5, tenant compte de la cession future des intérieurs pour laquelle ⁠le groupe s'est dit en négociations avancées avec plusieurs parties, la marge ressort à 6% et le chiffre d'affaires à 21,3 ‌milliards.

"Ignite marque le début d'un nouveau chapitre stratégique pour Forvia, fixant une direction claire pour la transformation du groupe dans un environnement automobile en évolution rapide", a dit le directeur général Martin Fischer, cité dans un communiqué.

Au cours ​d'une téléconférence de presse, il a ajouté que ‌l'exercice écoulé constituait une année zéro pour le groupe et le point de départ de sa nouvelle ⁠stratégie moyen terme.

Dans une note, JP Morgan écrit que l'objectif de 7% de marge est supérieur au consensus de 6,3% et dans les premiers échanges, l'action gagnait 2,5%, après avoir reculé la veille dans le sillage des prévisions annuelles de sa filiale détenue à majorité Hella jugée ⁠décevante.

CHANGEMENT MAJEUR DE PERIMETRE

Forvia n'en n'est ‌pas à son premier changement de périmètre pour s'adapter à un secteur automobile toujours mouvant.

Le groupe, dont la ⁠fondation de l'activité sièges remonte à 1914, est devenu Faurecia en 1997 lors de la fusion des sociétés Faure et ECIA, puis Forvia ‌en 2022 après le rachat d'une participation majoritaire dans l'allemand Hella afin de se renforcer dans l'éclairage et l'électronique.

Cinq ans plus ⁠tôt, il était sorti des extérieurs automobiles - pare-chocs et modules de bloc avant - revendus à Plastic ⁠Omnium - aujourd'hui OPmobility.

"La transaction (sur les intérieurs) ‌est une opération très importante, elle représente un changement majeur de périmètre pour l'entreprise", a souligné Olivier Durand, directeur financier de Forvia, au ​cours d'une conférence devant les analystes financiers et la presse.

L'activité intérieurs, qui comprend ‌plus d'une soixantaine de sites à travers le monde, fabrique notamment des planches de bord, des panneaux de porte et des consoles centrales.

Forvia a accusé en 2025 une ​perte nette, part du groupe, creusée à 2,091 milliards d'euros à cause de provisions liées à des difficultés opérationnelles et à la transformation engagée.

L'équipementier, qui avait accusé en 2024 une légère perte de 185 millions, a fait état de charges exceptionnelles d'environ 1,85 milliard d'euros, ⁠reflet principalement de provisions pour dépréciation de 920 millions d'euros à cause des projections de ventes à court terme et des difficultés opérationnelles de son activité éclairage, ainsi que de la rationalisation d'une partie de son portefeuille d'activités électroniques.

Le groupe, également spécialiste de la dépollution des véhicules thermiques, a fait état aussi d'une moins-value non cash estimée à 578 millions d'euros sur la cession prévue de son activité intérieurs.

Sa perte nette et sa volonté de se désendetter rapidement l'ont conduit à décider de ne pas proposer de versement de dividende en 2026.

(Reportage Gilles Guillaume, avec ​Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)