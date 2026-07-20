Les résultats des entreprises chimiques européennes vont mettre à l'épreuve la reprise de la demande après la hausse des prix provoquée par le conflit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ozan Ergenay et Bartosz Dabrowski

Les entreprises chimiques européennes devraient publier des résultats du deuxième trimestre reflétant un soutien temporaire lié aux perturbations de l'approvisionnement dues au conflit au Moyen-Orient, même si les investisseurs s'interrogent de plus en plus sur la capacité de cette embellie à compenser la faiblesse de la demande et la concurrence croissante des producteurs asiatiques.

Le resserrement de l’offre lié au conflit au Moyen-Orient a soutenu les prix et donné un peu de répit au secteur européen de la chimie, mais la faiblesse de la demande, les surcapacités mondiales et la concurrence croissante de l’Asie continuent de peser sur les perspectives à long terme du secteur.

Les investisseurs observeront également si les entreprises font état d’une amélioration durable des volumes ou simplement de hausses de prix temporaires, ainsi que leurs perspectives pour le second semestre.

Certaines entreprises chimiques, telles que Brenntag BNRGn.DE , BASF BASFn.DE et Evonik EVKn.DE , ont récemment revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année, ce qui suggère que certains segments du secteur bénéficient de prix plus élevés et d’une demande résiliente, malgré des inquiétudes plus générales concernant la surcapacité et la faiblesse des volumes.

Les résultats de Lanxess LXSG.DE , Clariant CLN.S et Wacker Chemie WCHG.DE seront examinés de près afin de déterminer si la récente hausse des prix se traduit par une amélioration des résultats.

Selon les analystes, l’attention des investisseurs s’est déplacée ces dernières semaines: alors qu’ils se concentraient auparavant sur les marges bénéficiaires liées aux pénuries d’approvisionnement, ils s’inquiètent désormais de la faiblesse sous-jacente de la demande dans le secteur européen de la chimie.

LE REBOND LIÉ AU CONFLIT AU MOYEN-ORIENT DEVRAIT S'ESTOMPER

Depuis des années, les entreprises chimiques européennes sont confrontées à des coûts énergétiques élevés, à une demande faible et à une concurrence tarifaire intense de la part de leurs homologues asiatiques. Le conflit au Moyen-Orient a apporté un soutien à court terme au secteur chimique de la région, les perturbations de l’approvisionnement ayant fait grimper les coûts pour les concurrents asiatiques et incité les clients à privilégier la fiabilité plutôt que le prix.

Cette reprise s’est toutefois avérée insuffisante pour compenser la faiblesse de la demande et le niveau modéré des investissements dans l’ensemble du secteur.

L’association allemande de l’industrie chimique, le VCI, a averti que la récente reprise observée dans certaines parties du secteur, due aux perturbations au Moyen-Orient, pourrait s’avérer temporaire.

« Les risques pour le deuxième trimestre se sont accrus en raison de l’essor économique exceptionnel provoqué par la guerre au Moyen-Orient », a-t-il déclaré, faisant référence à la constitution de stocks et aux achats préventifs effectués par les clients suite aux inquiétudes liées à l’approvisionnement.

L’association a indiqué que la demande pourrait à nouveau s’affaiblir une fois que les chaînes d’approvisionnement se seront ajustées et que les achats anticipés auront diminué, ce qui pourrait mettre en évidence ce qu’elle a qualifié de faiblesse structurelle sous-jacente du marché.

«Une offre accrue viendra alors se heurter à une demande encore extrêmement faible», a-t-elle ajouté, avertissant que le secteur pourrait être confronté à une nouvelle pression sur les prix et à une baisse du volume des commandes.

Même avant les dernières tensions au Moyen-Orient, les producteurs européens mettaient en garde contre le fait que leurs concurrents asiatiques regagnaient du terrain à mesure que les marchés de l’énergie se stabilisaient et que les chaînes d’approvisionnement régionales s’adaptaient.

Selon des analystes et des stratèges, les perturbations périodiques du trafic dans le détroit d’Ormuz et la flambée des prix de l’énergie pourraient maintenir les prix des produits chimiques de base à un niveau élevé, même s’ils doutent que ceux-ci retrouvent les sommets atteints au début de la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

« L’impact actuel devrait être moins marqué que la première fois », a déclaré à Reuters Sebastian Bray, analyste chez Berenberg.

« Et je soupçonne que certains producteurs de produits chimiques d’Asie du Sud-Est sont désormais un peu plus habiles dans la production de matières premières », a-t-il ajouté.